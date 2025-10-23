Almeyda: "No se construye una casa de un día para otro"

Toca trabajo de reconstrucción con el pecho hundido por la remontada del Mallorca y Matías Almeyda trata de remover la conciencia de sus futbolistas para que el rendimiento de sus jugadores vuelva a subir en la visita a la Real Sociedad este viernes en el Reale Arena (21:00 horas).

El entrenador del Sevilla ha explicado sus sensaciones en la rueda de prensa previa al encuentro de la décima jornada dejando claro que la identidad del equipo que él busca aún no la ha encontrado. “No. Es un proceso que lleva tiempo. Estamos novenos y eso quiere decir que los que están abajo tampoco lo han encontrado. Todos están buscando esa línea de regularidad para colocarse en un lugar. Los empates dan estabilidad, suman. Estamos corrigiendo, haciendo cosas bien y errores que se han visto, se han vuelto a ver. Es un trabajo largo”, comenzaba diciendo el técnico argentino, al que no le dice estar sólo un punto por encima del Sevilla de la temporada pasada a estas alturas: “Lo único que puedo decir es que no puedo hablar de lo que pasó y que soy respetuoso con la gente que estaba. Si hay un punto más es porqyu hay un punto más de mejora. Podía haber algunos puntos más. Comenzó la temporada y no estaban todos, faltaban jugadores y otros no estaban habilitados. No se construye una casa de un día para otro. Ni el abogado, ni el arquitecto se levanta un día y dice soy arquitecto. Hay que estudiar, hay que trabajar. No estaba la temporada pasada, lo que sé es que el Sevilla se salvó por un punto. Ahora estamos en la búsqueda de lo que queremos”.

En este sentido, sigue coleando la remontada del Mallorca y a Almeyda le volvieron a recordar esa imagen escuchando a un aficionado muy enfadado al final del partido, lo que remató con cierta gracia. “El señor estaba frustrado, molesto, enojado… La diferencia está en que el aficionado puede mostrar lo que piensa, nosotros no. No voy a ir más, la verdad. Está bueno que haya expresado lo que sentía, pero me sentí extraño. A veces el ser humano aguanta ser basureado sin razón. Seguramente el día que gane lo voy a saludar yo, lo voy a buscar por todo el estadio (risas). No estuvo mal, fue genuino”, explicó zanjando este tema con una reflexión sobre su forma de gestionar el contacto con la afición en el día a día: “A la calle salgo poco. He sido futbolista y ahora entrenador y eso te hace ser conocido. Evito lo bueno y lo malo. Me conozco y vivo dentro de mi casa. Es la vida que he llevado siempre. No abro puertas porque me conozco. Me aguanta mi mujer”.

Captura de imagen de Movistar de la conversación de un aficionado con Almeyda. / M.G.

¿Afectan las noticias sobre la venta del club? “No tenemos que meternos en ese tema, pero todo el mundo vive en las redes sociales y al futbolista le llegan cosas. Yo ni sé ni entiendo. Pero esos temas están. Espero que no afecte, pero seguramente se ve. Es público”.

La Real Sociedad. “Tiene menos puntos de lo que deberían. Tiene muy buenos futbolistas, un buen sistema, es un equipo que no está acostumbrado a estar ahí y que en cualquier momento despierta. Todos los rivales son muy difíciles”.

Los cambios ante el Mallorca. ·Yo podría dibujar como un ajedrez el partido y lo ganaba. El partido estaba abierto. Sus dos delanteros estaban por afuera, así que no tenía sentido meter más defensas. Fueron 9 minutos. muy rápido... Viendo el partido quizá la estrategia hubiese sido otra, pero no se puede cambiar”.

Las bajas de Azpilicueta y Mendy. “Tenemos un grupo con diferentes características, pondremos jugadores que lo van a hacer bien con otras características y trabajaremos como equipo. Son jugadores que estaban marcando un buen ritmo, lo estaban haciendo bien, pero pasa en el fútbol. Para eso tiene que estar preparado el resto”

El frustrado Villarreal-Barça en Miami. “Es bastante personal. España tiene una liga en la que muchos quieren estar aquí. No creo que necesite ir a otro país, pero tampoco veo por qué no. No puedo opinar. No voy al carnicero y le digo cómo cortar la carne. Lo que sí digo es que esta liga se ve en todo el mundo. No hay que llevársela”.