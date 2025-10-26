El Toledo recibirá como líder al Sevilla, al que ganó en los dos precedentes

El Sevilla iniciará su trayectoria en la Copa del Rey 2026 este martes (21:00) visitando al Toledo en El Salto del Caballo, un escenario poco propicio a tenor de la historia de los dos escasos enfrentamientos entre el equipo imperial y los nervionenses. Sin embargo, la insustancial estadística poco puede contar en este caso por haber caído el Toledo a Tercera Federación. Aunque, eso sí, es líder empatado a puntos con el Manchego: el Grupo 18 vive un vibrante duelo regional.

El Salto del Caballo es un estadio que el Sevilla ha visitado en Segunda División, en el siglo pasado. Fue en dos ocasiones solamente. Y en las dos ganó el Toledo. Fue en el bienio entre 1997 y 1999 en el que el Sevilla estuvo en la segunda categoría al final de la pasada centuria. En la campaña 97-98 cayó el equipo nervionense por 2-0 y en la 98-99, por 1-0.

En las filas filas del Toledo milita un futbolista que se ha declarado públicamente como sevillista acérrimo, el central catalán Sergi Brunet (Lérida, 15-12-1998), al que le entró el veneno nervionense en una visita siendo niño, según confesó en el programa radiofónico Solo el Sevilla, de Sevilla FC+: "Vinimos a Sevilla de vacaciones cuando era pequeño. Fuimos al estadio, me encantó y empecé a seguir al equipo. Vi que me representaba. A día de hoy, con 27 años, aquí seguimos. Lo que representaba el Sevilla ya me encantaba, pero se unieron los títulos y es un orgullo decir que soy del Sevilla".

Sergi Brunet, en un partido con el Toledo. / M.G.

El equipo toledano llega al partido ilusionado y espoleado por la fácil goleada que logró en El Salto del Caballo el sábado sobre el colista Sonseca (6-1). Como advirtió Sergi Brunet, "quien conozca el Salto del Caballo, verá que no va a ser un partido fácil". "Es un buen campo de césped natural y la afición suele apretar mucho. El Sevilla no va a ser local por mucha gente que venga y espero que sea un partido de Primera, porque el campo está en perfecto estado. Somos un equipo valiente, que va fuerte a los duelos y que no vamos a permitir que el Sevilla esté a gusto en ningún momento", dijo tras el sorteo el central catalán.

Advertidos quedan los futbolistas del Sevilla y Matías Almeyda. Aunque la diferencia entre un equipo de Primera y uno de Tercera RFEF, cuatro categorías por debajo, invita a pensar que es inviable un desastre nervionense en El Salto del Caballo.