El Toledo será el rival del Sevilla en la primera ronda de la Copa del Rey

El Club Deportivo Toledo, que milita en el grupo V de Tercera RFEF, será el rival del Sevilla FC en su primera eliminatoria de la Copa de S.M. el Rey tras el sorteo celebrado este lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

La novedad de este año ha sido el criterio de proximidad geográfica dentro del sorteo dirigido que ya era habitual y que aseguraba un rival de Tercera RFEF o de categoría autonómica a los equipos de Primera División. Por lo tanto, el Toledo le ha caído en suerte al Sevilla dentro de un grupo de ocho rivales entre los que también estaban CD Roda, Ciudad de Lucena y Cieza (de Tercera RFEF), Orihuela, Atlético Palma Río, Maracena y Los Garres, de los grupos 1 y 2 de División de Honor Andaluza y Preferente de Murcia, respectivamente, que han pasado la eliminatoria para la fase nacional de la competición.

Las eliminatorias correspondientes a esta fase inicial se disputarán los días 28, 29 y 30 de octubre, todas ellas a partido único y en el campo del equipo de menor categoría, una fórmula que sigue reforzando la emoción característica del torneo del KO. El estadio del Toledo, el Salto del Caballo, tiene una capacidad para 5.500 espectadores y cuenta con un terreno de juego de césped natural. El Toledo fue rival del Sevilla en Segunda División a mediados de los noventa, cuando jugaba en sus filas Unai Emery. Ha eliminado al Sanse (0-1) para poder volver a la Copa, lo que no hacía desde la temporada 2017-18.

La pasada temporada el Sevilla se enfrentó en la primera ronda copera a Las Rozas CF madrileño y en segunda a la UE Olot catalán, cayendo en la tercera ronda ante el primer rival profesional que le cayó en suerte, el Almería, entonces líder de LaLiga Hypermotion, que lo goleó en su estadio (4-1).

En el sorteo han participado más de 100 equipos, entre ellos 16 clubes de Primera División, a excepción de los cuatro que disputarán la Supercopa de España: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club, que se incorporan en la fase de dieciseisavos de final.