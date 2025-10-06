Almeyda acaba con casi tres años y medio sin que el Sevilla ocupara puestos europeos

Matías Almeyda le ha cambiado la cara al sevillismo. El rotundo triunfo de su equipo ante el Barcelona por 4-1 no sólo cierra una herida consiguiendo la primera victoria en el Sánchez-Pizjuán desde el mes de mayo (la primera de la presente Liga) y la primera vez que suma dos victorias seguidas desde la época de Quique Sánchez Flores, sino que ha logrado que el cuadro nervionense se cuele en puestos europeos, sexto, con los mismos puntos que el quinto, casi tres años después de la última vez.

Haciendo la excepción de la primera jornada de la pasada campaña, cuando tras empatar en Las Palmas (2-2) el Sevilla de García Pimienta figuraba en una sexta posición que perdió rápido, el equipo hispalense no disfrutaba de una plaza europea desde el 22 de mayo de 2022, en el final de la temporada 21-22, evidentemente, con Julen Lopetegui en el banquillo. Aquella fue la última buena temporada del Sevilla con el vasco, aún con Koundé y Diego Carlos, por supuesto, y un Fernando (este domingo estuvo en el Sánchez-Pizjuán de visita) que junto a Bono y los dos centrales formaban un cuarteto defensivo insuperable. En esa temporada el Sevilla estuvo no sólo absolutamente toda la Liga en zona europea, sino que salvo en dos jornadas en que acabó sexto, la cuarta y la quinta tras empatar frente a Barcelona y Real Sociedad, se pasó todo el año entre los cuatro primeros, en un puesto Champions que finalmente alcanzaría. Claro que aquella temporada el Sevilla perdió sólo 4 partidos, ante Granada, Barça y los dos duelos ante el Real Madrid. Pero es más, Lopetegui tuvo al Sevilla 14 jornadas consecutivas segundo (20 en total), al margen de la anécdota de estar las dos primeras jornadas líder.

Acabó cuarto tras ganar aquel 22 de mayo en la jornada 38 al Athletic con un gol de Rafa Mir (marcó 13 tantos aquella campaña) cerrando una serie de cuatro empates seguidos.

Desde entonces, salvo el puntual inicio de campaña el pasado año, el Sevilla no dormía en zona europea. A la siguiente campaña, la 22-23, sobrevino la hecatombe, primero con Lopetegui, que ya estaba sentenciado, y después con Sampaoli. Lo más alto que vivió el Sevilla en ese curso fue el noveno puesto tras empatar con el Betis en Nervión (0-0) en la jornada 35, ya con Mendilibar y viniendo de prácticamente salvarse en Valladolid (0-3). Después llegaría el éxtasis de alzar la séptima Europa League en Budapest. Por el contrario la posición más baja fue decimonoveno, penúltimo, con Sampaoli, después de perder en Gerona.

En la temporada 23-24, en todo el ejercicio no fue capaz de llegar siquiera a la medianía de la tabla. No pasó del puesto undécimo, el techo en aquella Liga para un Sevilla que tuvo tres entrenadores, Mendilibar, Diego Alonso y Quique Sánchez Flores. Con el vasco vivió el pozo de la tabla, el farolillo rojo, en las jornadas tercera y cuarta tras perder ante Girona (1-2) y Atlético (1-0), con el uruguayo no ganó ni un solo partido y con el madrileño, que lo salvó, llegó a la undécima posición en la jornada 34, tras ganar al Granada (3-0) y firmar la permanencia.

Por último, la pasada campaña, salvando el sexto puesto de la primera jornada, encontró su techo siendo octavo aún con García Pimienta en la jornada 27 cuando venció a la Real Sociedad (0-1) en una de aquellas cuatro o cinco ocasiones que tuvo para dar el pequeño saltito que esperaba la afición. No obstante, no fue capaz de ganar dos partidos seguidos, tampoco con Caparrós, que aunque lo salvó ganando a Las Palmas, cogió al equipo decimoquinto y lo dejó decimoséptimo. Ese año tocó fondo, decimonoveno, en la jornada cuarta con García Pimienta tras perder con el Girona (0-2) en Nervión.