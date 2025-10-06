Fe en el duelo y en defender hacia adelante

Sueños esféricos
Juan Antonio Solís
Mucho ojo con repetirlo, señor Tebas
Matías Almeyda se doctoró el domingo perfecto. Para terminar de meterse al sevillismo en el bolsillo, su planteamiento ante el líder obtuvo la matrícula de honor sin hacer prácticamente nada de lo que no había mostrado ya desde su llegada a la Liga española. Si acaso un retoque en la vuelta a la defensa de cuatro para contrarrestar el triángulo central innegociable del Barcelona. Ganó un hombre en la medular el Sevilla y se grabó a fuego el llegar siempre a la disputa antes que el rival pensara siquiera con qué superficie controlar el balón. El trabajo físico, a la antigua usanza, de Guido Bonini hace el resto para aguantar el tirón.
La fe en ganar siempre el duelo individual y en defender hacia adelante como primer paso para atacar y sorprender al rival ya son cosa de Almeyda, que tiene al equipo metido y hecho una piña de modo que la fuerza de la colectividad acaba arrollando y minimiza el error individual, como los de Agoumé y Januzaj en el gol del Barça y la oportunidad que desperdició en el penalti.
De clínic fueron tanto la estrategia operativa como la ejecución. El éxito del sistema defensivo se basó en el trabajo en campo contrario, en los últimos tres cuartos de campo, donde Isaac orientaba la presión y el resto se emparejaba. El Sevilla obligaba a Ronald Araujo a salir conduciendo al no encontrar al hombre libre y ahí mordía para recuperar y aprovechar el hueco. Tanto fue así que Almeyda obligó a cambiar de pieza con Eric García buscando una mejor salida.
Esa manera agresiva de defender hacia adelante tenía su motor de popa en el empuje de Marcao y Azpilicueta, que salían con fuerza de zona para morder y promover ese robo adelantado que luego tenía su brillo con la clarividencia de Agoumé con los pases interiores (metió tres o cuatro espectaculares) y el aluvión ofensivo por fuera con Alexis Sánchez, Carmona y Vargas.
La guinda, por si los de Flick ya no estaban KO, era la posición de Sow, que no dejaba recibir al Barça y desconectaba la sala de máquinas azulgrana.
El Sevilla desarboló a su rival sobre todo en la primera parte y el Barça, cuando quiso darse cuenta, ya había encajado dos goles. Tras el descanso, las llegadas de los locales fueron más en transiciones, aunque con la premisa de siempre, pocos toques, pases largos y velocidad.
Mantener ese nivel físico no es fácil. Jugar a duelos es muy exigente, pero la mente manda...
Dejó al Barça meterse en el partido. Esta vez perdonó, pero...
Vlachodimos Otra vez clave. Evitó un puñado de ocasiones y forzó el error de Lewandowski en el penalti adelantándose a su gesto técnico.
Carmona Partido de mucho compromiso coronado con el gol de la tranquilidad, aunque fuera pegándole en semifallo. En el tanto de Rashford no le podía dar tiempo a replegar tras la pérdida de Agoumé.
Azpilicueta Oficio y empaque que contagia a los compañeros que tiene cerca.
Marcao Va siempre al filo de la navaja, pero es su juego. No saba hacerlo de otra forma. Y para defender hacia adelante quizá lo ideal es un hombre que empuje como él desde atrás.
Suazo Pone raza en cada balón y cerró bien su banda a costa de no proyectarse en ataque esta vez.
Batista Mendy Es el hombre que equilibra y pone más energía en el medio. Es uno de los que le ha cambiado la cara al equipo.
Agoumé Siendo grave, el error en el 2-1 no empaña el partidazo que se marcó, con pases de muchos quilates en los tres goles de jugada, en el cuarto con el taconazo que lo inicia en el mismo robo.
Sow Su posición descompuso la estructura del Barça, pues obligaba a uno de sus centrocampistas a retroceder.
Alexis Sánchez Tiene alma de líder y puso lo que había que poner. Calidad en el penalti, trabajo y un par de pases de calidad a Isaac.
Vargas Desquició a Koundé y sigue sumando asistencias.
Isaac Pudo irse del partido con un hat-trick, pero en el cómputo global hizo bien su función. Un penalti, un gol y mucho trabajo en la presión.
Gudelj Trabajó arriba y atrás.
Akor Adams Suma en confianza.
Januzaj No lo frenó su error en la primera acción. Calidad en los pases y para aguantar el balón.
Peque Trabajó exponiéndose y acabó siendo muy efectivo en unos minutos claves en los que había que mantener la cabeza fría y frenar el juego del Barça.
Ejuke Gran asistencia en el 4-1.
