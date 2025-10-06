Fe en el duelo y en defender hacia adelante

Agoumé echa a Pedri de la disputa del balón delante de De Jong.

Matías Almeyda se doctoró el domingo perfecto. Para terminar de meterse al sevillismo en el bolsillo, su planteamiento ante el líder obtuvo la matrícula de honor sin hacer prácticamente nada de lo que no había mostrado ya desde su llegada a la Liga española. Si acaso un retoque en la vuelta a la defensa de cuatro para contrarrestar el triángulo central innegociable del Barcelona. Ganó un hombre en la medular el Sevilla y se grabó a fuego el llegar siempre a la disputa antes que el rival pensara siquiera con qué superficie controlar el balón. El trabajo físico, a la antigua usanza, de Guido Bonini hace el resto para aguantar el tirón.

La fe en ganar siempre el duelo individual y en defender hacia adelante como primer paso para atacar y sorprender al rival ya son cosa de Almeyda, que tiene al equipo metido y hecho una piña de modo que la fuerza de la colectividad acaba arrollando y minimiza el error individual, como los de Agoumé y Januzaj en el gol del Barça y la oportunidad que desperdició en el penalti.

Defensa

De clínic fueron tanto la estrategia operativa como la ejecución. El éxito del sistema defensivo se basó en el trabajo en campo contrario, en los últimos tres cuartos de campo, donde Isaac orientaba la presión y el resto se emparejaba. El Sevilla obligaba a Ronald Araujo a salir conduciendo al no encontrar al hombre libre y ahí mordía para recuperar y aprovechar el hueco. Tanto fue así que Almeyda obligó a cambiar de pieza con Eric García buscando una mejor salida.

Esa manera agresiva de defender hacia adelante tenía su motor de popa en el empuje de Marcao y Azpilicueta, que salían con fuerza de zona para morder y promover ese robo adelantado que luego tenía su brillo con la clarividencia de Agoumé con los pases interiores (metió tres o cuatro espectaculares) y el aluvión ofensivo por fuera con Alexis Sánchez, Carmona y Vargas.

La guinda, por si los de Flick ya no estaban KO, era la posición de Sow, que no dejaba recibir al Barça y desconectaba la sala de máquinas azulgrana.

Ataque

El Sevilla desarboló a su rival sobre todo en la primera parte y el Barça, cuando quiso darse cuenta, ya había encajado dos goles. Tras el descanso, las llegadas de los locales fueron más en transiciones, aunque con la premisa de siempre, pocos toques, pases largos y velocidad.

Virtudes

Mantener ese nivel físico no es fácil. Jugar a duelos es muy exigente, pero la mente manda...

Talón de Aquiles

Dejó al Barça meterse en el partido. Esta vez perdonó, pero...