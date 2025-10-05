Así jugaron los futbolistas del Sevilla ante el Barcelona

El sevillismo disfrutó como hacía mucho tiempo que no lo hacía gracias al gran despliegue físico de sus jugadores y a lo acertado del planteamiento. Matías Almeyda, como suele ser su ideología futbolística, planteó el partido a duelos individuales y los suyos le respondieron. Salvo dos errores puntuales e individuales, de Agoumé y de Januzaj, todo lo que hicieron los nervionenses fue desde el prisma de la colectividad y eso acaba siendo una fuerza que, unida a la que emana de la grada, recordó al de los grandes partidos ante Barcelona y Real Madrid de otras épocas.

Vlachodimos Otra vez clave. Evitó un puñado de ocasiones y forzó el error de Lewandowski en el penalti adelantánse a su gesto técnico.

Carmona Partido de mucho compromiso coronado con el gol de la tranquilidad, aunque fuera pegándole en semifallo. En el tanto de Rashford no le podía dar tiempo a replegar tras la pérdida de Agoumé.

Azpilicueta Oficio y empaque que contagia a los compañeros que tiene cerca.

Marcao Va siempre al filo de la navaja, pero es su juego. No saba hacerlo de otra forma. Y para defender hacia adelante quizá lo ideal es un hombre que empuje como él desde atrás.

Suazo Pone raza en cada balón y cerró bien su banda a costa de no proyectarse en ataque esta vez.

Batista Mendy Es el hombre que equilibra y pone más energía en el medio. Es uno de los que le ha cambiado la cara al equipo.

Agoumé Siendo grave, el error en el 2-1 no empaña el partidazo que se marcó, con pases de muchos quilates en los tres goles de jugada, en el cuarto con el taconazo que lo inicia en el mismo robo.

Sow Su posición descompuso la estructura del Barça, pues obligaba a uno de sus centrocampistas a retroceder.

Alexis Sánchez Tiene alma de líder y puso lo que había que poner. Calidad en el penalti, trabajo y un par de pases de calidad a Isaac.

Vargas Desquició a Koundé y sigue sumando asistencias.

Isaac Pudo irse del partido con un hat-trick, pero en el cómputo global hizo bien su función. Un penalti, un gol y mucho trabajo en la presión.

Gudelj Trabajó arriba y atrás.

Akor Adams Suma en confianza.

Januzaj No lo frenó su error en la primera acción. Calidad en los pases y para aguantar el balón.

Peque Trabajó exponiéndose y acabó siendo muy efectivo en unos minutos claves en los que había que mantener la cabeza fría y frenar el juego del Barça.

Ejuke Gran asistencia en el 4-1.