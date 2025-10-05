Sevilla-Barcelona, el partido de Liga en directo

El Sevilla y el Barcelona disputan desde las 16:15 su partido correspondiente a la jornada octava del Campeonato de Primera División. El árbitro del encuentro es el gallego Alejandro Muñiz Ruiz con Carlos del Cerro Grande auxiliándolo desde el VAR.

El encuentro llega enmarcado por la polémica que ha envuelto la lesión de Lamine Yamal. Y también por el controvertido horario de sobremesa con previsión de temperaturas por encima de los 32 grados entre las cuatro y las seis de la tarde.

El Sevilla de Almeyda arriba al partido impulsado por la confirmación de su fortaleza a domicilio tras su triunfo en Vallecas -tercero consecutivo fuera- y espoleado por el prurito de lograr su primer triunfo en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

La plantilla del Sevilla está casi al completo salvo por las bajas de los lesionados Nianzou y Alfon y este sábado recibió los ánimos de un carismático futbolista ya retirado que dejó una huella indeleble en Nervión: Fernando Reges.