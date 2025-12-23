Rojo generalizado

Los principales índices europeos cerraron la sesión bursátil de este lunes en rojo. El IBEX 35 terminó con una caída del 0,1%, el FTSE MIB fue el índice más castigado en Europa con una pérdida de un 0,4% y el Euro Stoxx 50 se dejó un 0,3%.

Ayer repuntaron tanto en Europa como en EEUU las acciones de las compañías de materiales y energía, ante el aumento de las tensiones geopolíticas mundiales y las expectativas de bajas de los tipos interés en EEUU de cara al año 2026.

El aumento de las tensiones geopolíticas, como el bloqueo petrolero de Estados Unidos contra Venezuela y el ataque de Ucrania a un petrolero ruso provocaron varias subidas en el sector de las materias primas.

El oro, la plata y el cobre también se vieron afectados por el aumento de las tensiones geopolíticas y las apuestas por nuevas bajadas de tipos de interés en Estados Unidos. Con este contexto, los tres metales alcanzaron máximos históricos de precios.

En Japón, el rendimiento de referencia a 10 años subió al 2,09%, su mayor nivel desde 1999, y el rendimiento a dos años subió al 1,12%, el más alto desde 1997.