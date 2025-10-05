Almeyda: "No quería que terminara el partido nunca"

Matías Almeyda no podía esconder su enorme gesto de felicidad. Una felicidad que quiso compartir con toda su plantilla y con todo el sevillismo. "Es uno de esos días que uno no quiere que termine nunca", comenzó diciendo ante los medios del club.

"Pasaron diez años desde el anterior triunfo al Barcelona. Sacamos un plan que tenía sus riesgos y en el que el equipo tenía que creer que pueden. Y pueden. Y se vio hoy que pueden. Fue un excelente partido, por todo, por el disfrute de la gente. Ya la pregunta de por qué no ganamos de local queda eliminada. Había que hacerla a lo grande y fue así", analizó en primer lugar.

El entrenador argentino destacó todo lo positivo que deja la goleada histórica sobre el Barcelona. "Este partido deja muchas cosas, porque se ganó un partido, tres puntos, más allá de este historial de tantos años sin ganar al Barça de local, y de visitante creo que fue en 2002 la última vez (en Liga). Esto es hacer creer a los futbolistas que pueden, que hay que intentarlo. Valoro el funcionamiento, porque otros partidos funcionamos bien pero nos quedamos con poco. El partido pasado donde menos funcionamos lo ganamos (Vallecas). Nos estamos acostumbrando a ganar, y de eso se trata, sabiendo cómo iniciamos y cómo queremos salir, y estamos en el camino. Hay que seguir".

Y comprendió perfectamente que temblaran los cimientos del Ramón Sánchez-Pizjuán festejando un triunfo enorme, memorable. "Yo creo que es normal la fiesta de la afición, hacía mucho tiempo que no veía nada. La afición quiere ver que el jugador entrega el alma, y cuando el jugador entrega el alma tarde o temprano el resultado va a llegar. Entonces empezaron a llegar. Tenemos que seguir con esta unión. Hoy fue un marco espectacular, yo me emocionaba desde afuera y este partido no quería que se terminara nunca, quería que siguiera, porque nuestra afición necesitaba de felicidad. Y por suerte hoy se la dimos, nos la dimos a nosotros... Somos una familia y de eso se trata. De tirar todos para el mismo lado. Creo que la afición está valorando el esfuerzo de todos y mientras les demos resultados ellos van a estar contentos y esto (señalando al estadio) es impresionante".

Se le preguntaba a Almeyda sobre las palabras de elogio entre Isaac y Akor Adams, que compiten por el mismo puesto. "Es la idea que he tratado de transmitir desde el primer día. No conozco grupos que compitan sin humildad y que no sean compañeros. Después hay un entrenador que va a tomar decisiones. Y me interesa que se lleven bien, porque estamos en la lucha juntos. Hoy me preguntas quién fue el mejor jugador y fue el equipo. Nos tenemos que manejar con el equipo, en las buenas, en las malas, en las más o menos. Siendo un equipo unido es más difícil que las cosas salgan mal", concluyó para Sevilla FC+.

Ya en la sala de prensa ante los periodistas insistió en esos mensajes y abundó en todo lo positivo que vio. "Hubo entrega, hubo lucha, hubo amor propio... Me quedo con la entrega y con la interpretación del partido, y con la alegría de nuestra afición".

Sobre el desarrollo y el plan de partido, lo describió así: "Fue muy bueno el partido. Fue bien estudiado y salió. Si dejabas avanzar al Barcelona ellos iban a hacer daño porque siempre hace daño. Había que sacrificarse bastante, y estar muy concentrados, no había que regalarles un metro y después había que jugar, y tomar el riesgo sabiendo que es uno de los rivales que mejor presiona. Teníamos una estrategia para romper ese tipo de presión y en gran parte lo logramos. Y de hecho en la jugada de gol de ellos no lo logramos. Quedó muy claro con lo que habíamos entrenado lo que había que hacer, lo bueno y lo malo. Y estoy contento. Sigo diciendo que vamos por buen camino".

El argentino habló de su fe en el equipo. "Yo creo siempre. Creo en los futbolistas, creo en el equipo, creo en la corrección. Veníamos mostrando en varios partidos algunas cosas y por equis motivos no se nos daba. El partido anterior lo ganamos sin jugar bien y había una parte positiva y otra que había que mejorar. Con el Barcelona había que hacer un partido perfecto, porque cuando te descuidas un segundo y quedó a la vista ellos lastiman, por su juego y porque tienen excelentes futbolistas. Creo que hoy salió todo como pretendíamos y hay que seguir adelante con tranquilidad y disfrutar estos momentos, que diez años pasaron para que nuestra afición se vaya contenta después de jugar con el Barcelona. Jugando de esta manera se van a conseguir cosas importantes. Lo más difícil es mantenerlo", dijo. "Ahora hay que buscar una regularidad, que es lo más difícil en el fútbol", añadió.

Almeyda también explicó por qué cambió de la línea de tres a la de cuatro atrás. "Y menos mal que lo hicimos, si no me iban a dar, ¿no?", dijo riéndose. "Hay un porqué. Jugamos con línea de tres cuando nos hemos enfrentado a rivales que juegan con dos delanteros. Y como todavía siento que no están aceitados nuestros movimientos, lo aseguraba de esa manera. Y hoy con el Barcelona, que juega con tres delanteros, pero quería agregarle un poco de fútbol a la mitad de la cancha para no dejar pensar a los cerebros que tiene el Barça ahí, y lo logramos con Djibril (Sow), y tal es así que los que marcaron diferencias cuando se dieron cuenta fueron sus centrales. La estrategia era esa y hasta que la detectaron salió bien".

"En el primer tiempo, por la dinámica de esa presión dónde la hicimos, de qué manera lo hicimos, podríamos haber hecho más goles -continuó explicando-. Y fallamos ocasiones debajo del arco que con el Barcelona no puedes fallar, porque ellos entraron en juego rápido con el gol,. Por eso fue el cambio. No significa que siga así. Yo sé dónde estamos y dónde queremos llegar. Y se lo he comunicado a los futbolistas. Una victoria o una derrota no va a modificar nuestro trabajo. Las victorias dan más confianza, felicidad, pero nosotros vamos a trabajar partido tras partido como vengo mostrando y lo voy a seguir haciendo hasta que no vea que el equipo funciona perfecto, voy buscando puntos y seguridad y vamos en ese proceso", concluyó en la sala de prensa del Sánchez-Pizjuán.