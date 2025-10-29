Luis Alberto, el eterno imposible, no se olvida del Sevilla: "Gracias a ellos pude ser jugador"

Hay nombres propios que se repiten en cada mercado de fichajes. En el caso del Sevilla Fútbol Club, uno de los que nunca ha dejado de sonar es el del delantero Luis Alberto, canterano sevillista que milita en la liga de Catar. Tras brillar en Italia de la mano de la Lazio durante ocho temporadas, el de San José del Valle continuó su carrera en el Al Duhail SC, sumándose estos equipos a sus otras aventuras desde que diera el salto al fútbol profesional en 2011: Liverpool, Málaga y Deportivo de la Coruña. Desde el país asiático, el gaditano ha concedido una entrevista a Marca en la que ha valorado la actualidad del cuadro blanquirrojo y su estado de forma.

Tras nueve partidos entre las distintas competiciones cataríes, Luis Alberto ha anotado tres goles, aportando en la lucha de su equipo por levantar el ansiado trofeo liguero. "El año pasado la Liga se nos escapó en los últimos partidos, y este año no hemos empezado bien", recordaba el ariete antes de agregar que llevan "cuatro partidos sin perder, ganando tres de ellos. Tenemos ahora otra final contra el Al Gharafa SC y si ganamos, volveremos a engancharnos para poder ganar el título". El exjugador del Sevilla no quiso mojarse sobre un posible regreso a España antes de colgar las botas, aunque dejó claro que se avecina el final de su carrera: "No lo sé. Una vez que vine aquí ya no quise pensar en nada más. Sólo en pasar año a año, intentar divertirme en lo que me quede y disfrutar del fútbol que seguramente después lo echaré mucho de menos".

Luis Alberto, en un entrenamiento de la temporada pasada.

Su Sevilla y "el Pelado" Almeyda

Cuestionado acerca de la importancia del Sevilla Fútbol Club en su trayectoria, el canterano blanquirrojo recuerda "el aprendizaje" como algo imborrable. "Llegué muy joven, con 11 años, y he conocido a tanta gente que hasta el día de hoy tengo la suerte de tenerlos como amigos", aseguraba Luis Alberto antes de poner algunos nombres propios encima de la mesa: "Por ejemplo, a Alberto Moreno, que coincidí con él jugando desde pequeño y con Sergio Rico, que da la casualidad que ahora estamos aquí juntos". Pese a no haber gozado de muchos minutos en el primer equipo, el gaditano reconoce que lo siente como "mi casa, y gracias a ellos pude ser jugador".

Cuestionado por la actualidad del cuadro nervionense, que no atraviesa su mejor momento, Luis Alberto se ha mostrado consciente de la situación que se vive en Nervión, alegando que el Sevilla pasó "por un momento muy bonito en los últimos años. Ahora, no sé por qué, tal vez por una (no) buena gestión, están pasando por un mal momento". Sin embargo, el de San José del Valle se ha mostrado optimista con respecto a la reestructuración que vive la entidad hispalense de la mano de una nueva dirección deportiva y un nuevo cuerpo técnico: "Creo que este año va a ser un poco diferente a los dos últimos, veo al equipo mejor con 'el Pelado' Almeyda. Espero que puedan terminar en una posición cómoda y a partir de ahí intentar ser un proyecto como antes".