Horario y dónde ver el Atlético de Madrid - Sevilla FC: vuelta a la realidad

Pese al tempranero gol del CD Toledo, el Sevilla Fútbol Club fue capaz de reponerse gracias a una unidad B que dio la cara como se esperaba. Peque anotó el primero de los cuatro tantos hispalenses, siendo los tres restantes obra de Kike Salas y Adnan Januzaj, este por partida doble. Tras una alegría efimera en Copa del Rey, los blanquirrojos viajarán hasta el Estadio Metropolitano para medirse a un Atlético de Madrid que llega tras derrotar al Real Betis Balompié a domicilio. Los indios, cuartos en la clasificación a un punto de la tercera plaza, solamente han perdido un encuentro en lo que va de campeonato liguero, frente al RCD Espanyol en la primera jornada. Por su parte, el cuadro sevillista viene de dos derrotas consecutivas ante dos equipos de la zona baja de la tabla, siendo el choque en la capital una difícil oportunidad para remontar el vuelo en el torneo de la regularidad.

Alexis Sánchez y Carlos Soler se agarran en el Real Sociedad-Sevilla. / Juan Herrero / efe

Horario del partido

El choque entre Atlético de Madrid y Sevilla Fútbol Club se disputará en el Riyadh Air Metropolitano este próximo sábado 1 de noviembre a partir de las 16:15. Los hispalenses llevan sin ganar en el feudo rojiblanco desde enero de 2018 en Copa del Rey, saldándose aquel encuentro con una victoria por 1-2 gracias a los goles de Jesús Navas y Joaquín Correa, remontando así el tanto inicial de Diego Costa. Sin embargo, para revivir la última victoria sevillista a domicilio frente al combinado madrileño en LaLiga hay que remontarse al 28 de septiembre de 2008, donde una solitaria diana de Luis Fabiano en el extinto Vicente Calderón dio los tres puntos al equipo que entrenaba Manolo Jiménez.

Dónde ver el encuentro

Además de poder verse en el Riyadh Air Metropolitano y seguirse por la web de Diario de Sevilla, el partido será televisado en LaLiga TV Bar y DAZN, a través de sus canales DAZN LaLiga y DAZN LaLiga 2. El calendario que se avecina para el Sevilla no se antoja apetecible, ya que después del choque en la capital recibirá al CA Osasuna en el Ramón Sánchez-Pizjuán, completando su mes con una visita al RCDE Stadium y el Gran Derbi frente al Real Betis Balompié, broche final a un noviembre donde la tensión se puede palpar desde antes de empezar.

Las fotos del Toledo-Sevilla / Ismael Herrero | Efe

Conseguir un buen resultado en el Metropolitano se antoja complicado, aunque Matías Almeyda ya fue capaz de dar con la tecla para golear al Fútbol Club Barcelona hace menos de un mes. El Sevilla Fútbol Club, inmerso en una reestructuración a todos los niveles, tratará de dar la cara frente a un Atlético de Madrid que no suele tener piedad, como ya demostró hace apenas unos días en el Estadio de La Cartuja. La defensa hispalense deberá trabajar para frenar la efectividad de los colchoneros, con una delantera de muchos quilates.