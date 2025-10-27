Mucho Atlético para un Betis que no pudo (0-2)

Paso atrás para el Real Betis Balompié en su excelente trayectoria de las últimas jornadas, con tres triunfos consecutivos y el empate en la visita al Villarreal, contra un Atlético de Madrid que fue capaz de golpear con sus goles en momentos claves. El tanto en el minuto 3 de Giuliano Simeone acabó por ser decisivo a pesar del esfuerzo constante de la escuadra de Manuel Pellegrini, que en la segunda mitad se hizo acreedora de recortar al menos la distancia en el marcador.

Abde mandó una falta directa al travesaño (59’), Lo Celso tuvo una posibilidad en solitario, pero la pelota exigió un remate con la derecha y Oblak tapó la portería (68’) y también Bakambu tuvo una última opción en un balón que le robó el guardameta del Atlético (81’). Fueron las tres aproximaciones más claras de los verdiblancos para haberse metido en el partido de verdad, pero el acierto no acompañó a ninguna de ellas.

Era la única manera de haber dejado al cuadro de Diego Pablo Simeone sin el mullido colchón que había iniciado su hijo con un fenomenal disparo con la zurda y que había agrandado Álex Baena con su remate justo antes del descanso. El Betis lo intentó siempre, pero finalmente fue un quiero y no puedo ante un adversario que había sido capaz de ser mejor en las diferentes facetas del juego.

Inicio negativo

La noche se le iba a poner desagradable al Betis desde el mismo arranque. El Atlético de Madrid sorprendió con su puesta en escena ambiciosa y golpeó en la segunda ocasión que se le presentó. En la primera, Julián Álvarez no había llegado por muy poco a un centro lateral; en la segunda, a raíz de ese saque de banda, la defensa verdiblanca no fue capaz de sacar el balón del área y en el despeje de Bellerín se interpuso Koke para que el balón le cayera a huevo, como se dice coloquialmente, a Giuliano Simeone.

El disparo del extremo argentino no pudo ser más certero. Zurdazo desde la frontal del área imposible para Pau López y los planes ideados por Pellegrini se desbarataban bien prontito. Al Betis, que había salido con Pablo Fornals en la posición de mediapunta en lugar de Lo Celso para reforzar más el centro del campo, le iba costar reponerse ante semejante mazazo y el Atlético tuvo una fase inicial de dominio absoluto. Afortunadamente, Pau López impidió con un paradón a Nico González (14’) que la distancia se agrandara definitivamente.

Pero este Betis tiene mucho fútbol en las botas de quienes defienden la camiseta verdiblanca y poco a poco iba a conseguir darle la vuelta a la situación. Al menos en lo referente al juego, que no en el marcador. Los anfitriones, con Amrabat corriendo muchos riesgos atrás para que Marc Roca se acercara más a Fornals en la línea de tres, eran capaces de hostigar al Atlético cerca del área de Oblak.

Un disparo de Abde con una buena parada del guardameta esloveno (28’) fue la aproximación más peligrosa, pero el Betis sí mostraba valentía para correr muchos riesgos. Tanto que Julián Álvarez volvió a tener una gran oportunidad en la enésima carrera vertiginosa de Giuliano Simeone (30’). Pero Pellegrini había ordenado a los suyos que lo intentaran como fuera.

Y en esa fase de acoso llegó una jugada que dejaba dudas en un forcejeo dentro del área del Atlético entre Le Normand y Natan. Martínez Munuera no consideró que hubiera nada punible y entre las protestas el Atlético sacaba un nuevo contragolpe que esta vez sí sería letal. Álex Baena puso la pelota imposible para un Pau López demasiado pegado al palo derecho de su portería y el cuadro visitante se colocaba con 0-2 justo antes del descanso.

Una montaña muy alta

Desde ese segundo tanto ya quedaba más que claro que el listón estaba muy alto para el Betis si quería arañar alguno de los puntos que estaban en juego en el Estadio de la Cartuja. Pellegrini apostó por Lo Celso en el lugar de Marc Roca desde el intermedio y el argentino entró inspirado en el juego. Primero, empalmó un balón en la frontal a las manos de Oblak (52’), inmediatamente después le puso una pelota por delante a un Abde que no pudo controlar bien la pelota (53’).

El juego había cambiado totalmente, entre otras cosas porque el Atlético es experto en dejarse querer cuando se pone por delante en el marcador. El Betis sí sometía a un dominio casi constante al rival, pero faltaba siempre ese gol para devolverle la emoción a la cita. Lo debió conseguir Abde en una falta directa, pero se estrelló el balón en el larguero de forma violenta (59’).

El cuadro de Pellegrini siguió intentándolo con la permuta en los laterales para buscar más profundidad con Aitor Ruibal y Junior, pero tampoco esto halló el necesario camino hacia el gol. No había manera, los intentos béticos se quedaban en algunos uys y poco más, ya que el Betis no fue capaz de anotar el primero para que le temblaran las piernas a un rival cada vez más cómodo en su defensa. El cuadro verdiblanco quiso y no pudo, ésa fue la cruda realidad.