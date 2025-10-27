El Betis - Atlético de Madrid de LaLiga, en directo

El conjunto de Pellegrini busca ante un rival directo dar un golpe en la mesa en La Cartuja y pasar página del mal partido del jueves en la Europa League

La décima jornada de LaLiga echa el cierre en La Cartuja en un partido de altos vuelos entre el Betis, que no pierde desde el 31 de agosto, y el Atlético de Madrid, que aún no ha ganado a domicilio en lo que va de temporada, aunque en el campeonato nacional no cae desde su visita al Espanyol el 17 de agosto. Será un duelo intenso en el que el valenciano Martínez Munuera, con la ayuda de Pulido Santana en el VAR, deberá impartir justicia.

Manuel Pellegrini quiere resetear su plantilla y nada se parecerá el once inicial que saltó el jueves en Bélgica ante el Genk al que dispondrá esta noche, recuperando un equipo más titular con la única baja de Isco, que sigue recuperándose de su lesión con la vista puesta en el derbi de finales de noviembre.

En el Atlético, ahora quinto con 16 puntos empatado con el Betis, la novedad es la vuelta del ex verdiblanco Johnny Cardoso, recuperado tras ser baja los últimos ocho choques por un esguince de tobillo.