El Betis no es fiel a sí mismo y lo paga ante el Barcelona (3-5)

Varapalo para el Real Betis Balompié en el día después de la fiesta del derbi en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Los verdiblancos sólo se parecieron a la fiable escuadra de Manuel Pellegrini en la primera mitad en la vestimenta de sus equipaciones y el FC Barcelona, literalmente, les pasó por encima en ese acto inicial. Ni siquiera el hecho de adelantarse muy pronto en el marcador pudo evitar la debacle que llegaría después, pero el orgullo es algo que jamás se pierde y los verdiblancos tiraron de esa preciada cualidad en el tramo final para, al menos, dejar el marcador en un tanteo mucho más honroso con el 3-5 que figuraba en el acta del protestado Hernández Maeso.

Pero este Betis no tuvo nada que ver con el Betis rocoso y fiable con el que casi siempre se maneja Pellegrini desde que se hiciera cargo de la preparación del equipo. Se puede decir, y no es una exageración, que desapareció del césped tras ese tanto tempranero de Antony y dio unas facilidades tremendas para ser goleado y menos mal que el Barcelona también levantó el pie del acelerador tras el 1-5.

Permítase una cuestión preliminar antes del análisis más global del partido. En el actual césped del Estadio La Cartuja es imposible jugar al fútbol. En una época en la que los terrenos de juego de la Liga española son verdaderas alfombras en la mayoría de los casos, el Betis, que es el que se desempeña en más ocasiones en este recinto, y todos sus adversarios sufren una barbaridad para controlar ese objeto esférico que es la base de todo. La pelota se les queda atrás a los futbolistas y los duelos para llevársela con los rivales son una auténtica lotería. No se sabe casi nunca a quién le caerá la suerte de salir con ella.

Césped infame El estado del terreno de juego del Estadio La Cartuja no permite una conducción fluida de la pelota, algo que afectó a los dos equipos, aunque es el Betis quien lo padece más veces, lógicamente

Sí, es verdad, que eso es una pega para los dos equipos, pero es que ya llega a ser una cuestión principalísima en cada partido que se disputa en el magnífico recinto cartujano. No hay más que ver el aspecto, más marrón que verde desde la distancia, para corroborarlo. Le ocurrió a la selección española contra Turquía y le pasa siempre a la tropa de Pellegrini contra el rival que le toque, ya sea el Mallorca, el Olympique de Lyon, el Utrecht, el Girona o el Barcelona. Por supuesto, insisto, que los adversarios también lo padecen.

Un arranque inimaginable

Se cierra el paréntesis sobre un césped indigno para el fútbol de este nivel y se vuelve al análisis de un Betis-Barcelona que arrancaba con la sorpresa de ver a Lamine Yamal en posiciones interiores y con un cuadro verdiblanco en el que los dos únicos cambios respecto al triunfo en el derbi eran la titularidad de Altimira, en el lugar de Deossa, y de Antony, por Pablo García, una vez cumplida su sanción por la expulsión contra el Girona. Y los anfitriones se iban a encontrar con una sorpresa agradable bien prontito, cuando se adelantaron en el marcador tras una buena jugada colectiva por la izquierda que acababa con un disparo mordido de Pablo Fornals que le cayó a Antony en solitario y éste lo introdujo en la portería con su pierna derecha.

Bartra recibe explicaciones de Hernández Maeso sobre su supuesto penalti, pero no las entiende. / Antonio Pizarro

El gol tan rápido, en el minuto 6, debía conducir a una nueva fase de mayor control por parte del Betis, pero fue justo lo contrario en una primera mitad que no se ajustó para nada a lo esperado de este equipo tan sólido que ordena Pellegrini con sapiencia. La remontada del Barcelona fue demasiado rápida, fraguada en dos entradas por el costado derecho que no fueron bien defendidas y acabaron en sendos remates de Ferran anticipándose a Bartra, el primero, y con un empalme que superó a un Álvaro Valles que tal vez pudo hacer algo más en esa acción, el segundo.

Sólo estaba el cronómetro en el minuto 13, se habían consumido apenas 30 segundos de juego efectivo después de la revisión del VAR del 1-1 y el tanteo había dado la vuelta de forma tan inesperada como tal vez había sido el 1-0 tan tempranero. El Betis, a partir de ahí, se dedicó a perseguir sombras y no tuvo el control de la situación, que perteneció de forma absoluta a Pedri y a todos sus compañeros.

Sobre la media hora llegaría el tercer gol azulgrana con un disparo sorprendente de Bardghji en un pase perfecto de Pedri. Las llegadas eran demasiado fáciles y esto lo acusaba un Betis que no se reponía de los golpes. Y por ello recibiría un mayor castigo antes del intermedio, el tercero de Ferran, éste en una acción muy desgraciada por el rebote en Bartra que varió la dirección del disparo y sorprendió a Álvaro Valles.

Los problemas defensivos del Betis habían sido más que evidentes y encima Natan daba el susto en una acción en la que la rodilla se le quedó atrás por culpa del mal estado del césped. Los motivos para la preocupación de los locales eran muchos y variados, aunque ya el tiempo de prolongación de ese primer periodo avisó sobre el orgullo de un equipo que no se da por vencido ni siquiera en una goleada así. Cucho rozó el gol en un remate en plancha a medio metro del césped (46’+) y Ruibal tuvo otra llegada antes del intermedio con disparo al lateral de la red (50’+).

Más alternativas tras el descanso

La segunda mitad iba a tener más alternativas. Pudieron marcar los dos equipos antes de que el árbitro del VAR se inventara un penalti increíble por mano de Bartra cuando el balón rebota antes en su cintura. Las cosas de este fútbol de la contemporaneidad en la que uno ya no sabe qué es penalti y qué no lo es. Lo cierto es que Lamine Yamal colocaba el 1-5 ante la incredulidad de todos. De todos menos de Iglesias Villanueva, en la estufa del VAR, y de Hernández Maeso.

Todos parecieron dar por finiquitado aquello con el carrusel de cambios, en el que Pellegrini sacaba incluso a su pareja titular de centrales, para protegerla, y los rivales prescindían de Pedri, entre otros. Ruibal salvó un tres contra uno conducido por Lamine Yamal (66’) y entonces llegó la reacción de rabia del Betis. Pudo marcar Antony en un balón que se le queda atrás por el estado del césped (72’), después llegaría un gol anulado a Pablo García en una acción en la que hay que tener fe para creer la decisión de la máquina (79’) y ya en los minutos finales llegarían los dos goles de Llorente y del Cucho Hernández, éste de penalti.

El Betis había tirado de orgullo para, al menos, irse con la cabeza alta de un partido en el que hasta Abde rozó un gol increíble en la jugada final con un remate de rabona, pero todos esos detalles finales no pueden tapar que los verdiblancos no se parecieron en nada al equipo fiable de Pellegrini, cuando dieron unas facilidades nada habituales en el aspecto defensivo para abrir el camino hacia la goleada del Barcelona. Partido, pues, para analizarlo bien por parte del cuerpo técnico para no repetir los errores y para borrarlo incluso del disco duro de la memoria.