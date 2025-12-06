Almeyda ni completa la convocatoria para Valencia: 21 jugadores y ocho bajas

El cúmulo de bajas por lesión con seis futbolistas con dolencias musculares más la lesión ósea de Marcao y la sanción de Isaac ha impedido a Matías Almeyda completar una convocatoria de 23 futbolistas para el partido de este domingo en Mestalla (16:15). Sólo viajan a Valencia 21 jugadores después de que Kike Salas se sumara este mismo sábado a la nómina de lesionados. Aunque en su caso es un problema menor en forma de sobrecarga.

La nómina de lesionados está formada por Juanlu, Nianzou, Marcao, Kike Salas, Suazo, Rubén Vargas y Januzaj y a ellos hay que sumar a Isaac, que cumple su primer partido de sanción por la roja en el derbi en espera de que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) admita el recurso del Sevilla para rebajarle la suspensión de dos encuentros.

De este modo los 21 futbolistas citados son: Vlachodimos, Nyland, Alberto Flores; Carmona, Azpilicueta, Ramón Martínez, Cardoso, Castrín, Oso; Gudelj, Manu Bueno, Agoumé, Mendy, Sow, Joan Jordán; Ejuke, Miguel Sierra, Alfon, Peque, Alexis y Akor Adams.

En esa lista hay cinco futbolistas con ficha del filial más otro jugador que tiene por circunstancias ficha del primer equipo pese que apenas tiene protagonismo: Ramón Martínez.

Juanlu y Kike Salas son los dos futbolistas que causan baja con respecto a la lista del Sevilla para el partido de Copa en Almendralejo con el Extremadura. El lateral derecho se lastimó el aductor durante el partido y tuvo que ser sustituido y el central sufre una sobrecarga en el pubis y es baja para este encuentro solamente. Debe estar ya recuperado para el Sevilla-Oviedo de la siguiente jornada en teoría.