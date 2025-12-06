Kike Salas se lesiona y es la octava baja para Valencia: la defensa en cuadro

Matías Almeyda está sufriendo la peor plaga de lesiones en el peor momento de la temporada. Kike Salas ha sido la principal ausencia en el entrenamiento de este sábado, previo al viaje del Sevilla a Valencia, y se convierte en la octava baja para el encuentro en Mestalla de este domingo (16:15).

El parte médico ofrecido por el Sevilla tras el entrenamiento reza así: "El zaguero sufre una sobrecarga en el pubis que le convierte en baja confirmada para el encuentro. El futbolista queda pendiente de evolución". Se trata de una dolencia menor. Pero esta pequeña incidencia coincide con el cúmulo de bajas. En particular en la defensa.

El central de Morón de la Frontera tenía sitio fijo en el once por las lesiones de otros compañeros de zaga como Juanlu, Nianzou, Marcao y Suazo. Ya son cinco los defensas que faltarán en Mestalla con la circunstancia de que uno de ellos no tiene relevo específico. Oso apunta al lateral izquierdo con Carmona en el derecho por la lesión de Juanlu en Almendralejo. Y ahora lo de Kike Salas aumenta el rompecabezas.

De la primera plantilla sólo están disponibles Carmona, Azpilicueta, Cardoso y Ramón Martínez, quien apenas ha sido utilizado y ha sido Castrín quien ha tenido más protagonismo aun con ficha del filial.

El cúmulo de bajas y la inseguridad que ofrecen futbolistas como Cardoso o el propio Oso si tiene que jugar apuntan a un giro táctico con posible vuelva a la zaga de tres para por lo menos dar firmeza a una defensa tan cogidísima con alfileres. En ese sentido son llamativos los tuits de la cuenta de X del Sevilla destacando a las figuras de Oso y Castrín. Otra opción es que durante el partido Mendy o Gudelj actúen de central.

Además de las cinco bajas en defensa Almeyda también tiene que afrontar las ausencias por lesión de Rubén Vargas y Januzaj e Isaac por sanción, lo que hacen un total de ocho ausencias seguras este domingo en Mestalla.