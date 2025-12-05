Juanlu se suma a la lista de bajas: sufre una lesión en el aductor y no estará en Mestalla

La lacra de las lesiones musculares no cesa en el Sevilla, que alcanza ya casi la veintena de futbolistas que han pasado por alguna dolencia de tipo fibrilar. Juanlu se resintió del aductor en la primera parte del partido de Copa en Almendralejo y tuvo que ser sustiuido. El jugador lógicamente no se ha ejercitado en la sesión de recuperación del equipo en la tarde de este viernes y su baja en Mestalla, y muy probablemente contra el Oviedo, es segura.

El parte médico ofrecido por el club en la nota sobre el entrenamiento, en el que informa de la ausencia de Juanlu, dice así: "El canterano sevillista, que tuvo que ser sustituido en el choque del Francisco de la Hera, sufre una lesión en el aductor largo del muslo izquierdo y queda pendiente de evolución".

Juanlu se une así a las bajas en Mestalla de Suazo, con otra lesión muscular, en este caso en el sóleo; Marcao, con un problema óseo en el tobillo; Nianzou, con la rotura del bíceps femoral de la que ya está en proceso de recuperación; e Isaac, al que le han caído dos partidos de sanción y Apelación no se los ha rebajado. Con Juanlu son cinco bajas seguras el domingo en Valencia.

Carmona fue el elegido por Almeyda para suplir a Suazo como lateral izquierdo en el derbi, partido en el que actuó Juanlu como lateral derecho. Y ahora tendrá que buscar otra solución.

En Almendralejo fue Juanlu el titular en el flanco derecho de la zaga para que Carmona descansanse de cara a Mestalla, mientras que el canterano Oso fue el elegido por el entrenador sevillista para relevar al ausente Suazo.

El entrenador del Sevilla fue preguntado en Almendralejo por la lesión de Juanlu. "No lo sé aún. Espero que no sea nada porque no andamos sobrados", dijo el técnico argentino. Pero la lesión existe, aunque no sea grave, en un momento muy complicado.

Con Juanlu fuera de concurso, Almeyda debe encontrar una solución para paliar las bajas en ambos flancos de la zaga. Azpilicueta podría actuar como lateral diestro, pero entonces saldría del eje de la zaga, donde tampoco está sobrado de efectivos por las lesiones de Marcao y Nianzou. En fin, que el Sevilla de Almeyda también sufre la lacra de las lesiones musculares que también condicionaron a sus antecesores en el cargo en estas temporadas de crisis sevillista.