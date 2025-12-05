Oso levanta su dedo como alternativa para el lateral izquierdo

Los partidos de Copa ante rivales de varias categorías más abajo sirven mucho a los entrenadores para ir evaluando los rendimientos individuales de jugadores que pueden ser relevos de los titulares habituales. Y en esa faceta, el lateral izquierdo Oso se volvió satisfecho por la Ruta de la Plata. Hizo un buen partido, sobre todo en la primera parte, donde participó en los dos goles sevillistas, de Alfon e Isaac Romero. Menos contentos se volvieron José Ángel Carmona o el portugués Fabio Cardoso.

Isaac | Un gol de calidad y ocasiones para pedir perdón

Tras su feísima acción en el derbi que le va a costar dos partidos de suspensión, el lebrijano salió con su habitual agresividad, pero esta vez tiró de sutileza en el golpeo que supuso el 0-2. Apenas armó la pierna y sorprendió a todos. En la segunda parte, un zurdazo que repelió Robador y una vaselina al larguero.

Oso | Muy activo en la primera parte para encauzarlo todo

El joven lateral izquierdo aprovechó su oportunidad para levantar el dedo y ofrecerse a ser alternativa a Suazo en una posición donde la primera plantilla no dobla demarcación. Asistió a Alfon en el primer gol, participó en el segundo y botó algún interesante saque de esquina. Tras el descanso bajó un poco.

Joan Jordán | Con algo más de chispa va a ayudar lo suyo

La gran novedad en el once inicial de Almeyda era el estreno del medio catalán en esta temporada. Cometió un error en el primer minuto, pero empezó a tejer en la zona ancha con parsimonia hasta que el físico le dijo basta. Si gana más chispa, va a ayudar en una zona donde hace falta.

Cardoso | Sigue sin dar detalles para el optimismo

El luso tampoco aprovechó que enfrente tenía a atacantes tres categorías por debajo de la de su equipo y las expectativas sobre su rendimiento se van enfriando cada vez más. No anduvo despierto en el gol de Zarfino, llegó tarde en un cruce que pudo ser el 2-2... y algún fallo más.