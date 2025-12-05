FÚTBOL
España, encuadrado junto a Uruguay y Arabia Saudí en el Grupo H del Mundial 2026

Los de Luis de la Fuente han quedado emparejados junto a uno de los rivales más duros del bombo 2 y uno de los más débiles del 3.

Los presidentes de Estados Unidos, Canadá y México, con Infantino al principio del sorteo del Mundial 2026.
Los presidentes de Estados Unidos, Canadá y México, con Infantino al principio del sorteo del Mundial 2026. / EFE
Agencias

05 de diciembre 2025 - 19:53

España jugará contra Uruguay y Arabia Saudí en el grupo H del Mundial 2026, a la espera de conocer sus otro rival durante el sorteo que se celebra este viernes en el Centro Kennedy de Washington.

