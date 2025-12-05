España, encuadrado junto a Uruguay y Arabia Saudí en el Grupo H del Mundial 2026
Los de Luis de la Fuente han quedado emparejados junto a uno de los rivales más duros del bombo 2 y uno de los más débiles del 3.
La FIFA se plantea revisar córners y segundas amarillas con el VAR en el Mundial 2026
España jugará contra Uruguay y Arabia Saudí en el grupo H del Mundial 2026, a la espera de conocer sus otro rival durante el sorteo que se celebra este viernes en el Centro Kennedy de Washington.
