Las críticas a Alexis Sánchez según Almeyda: "Hay mucha envidia y se espera el fracaso"

La presencia de un periodista chileno en la sala de prensa de la ciudad deportiva motivó que algunas preguntas se enfocaran desde el punto de vista del país sudamericano. Salió a colación ciertas críticas que ha habido al estado de forma de Alexis después de superar su lesión de bíceps femoral que cortó su buen inicio en el Sevilla. Y Matías Almeyda aprovechó su comparecencia ante la prensa para reivindicar el esfuerzo de la estrella chilena por comprometerse de lleno en el proyecto del Sevilla.

Almeyda se explayó en su defensa de Alexis. "Dentro del fútbol hay mucha envidia y mucho resentimiento y se espera el fracaso constantemente. El fracaso vende más que el triunfo, porque el triunfo se vende un día y en el fracaso te sacan el archivo y se sigue alimentando. Alexis el otro día (Almendralejo) no estuvo muy fino pero dio un gran desgaste para el equipo. No entiendo. Sigo apostando por futbolistas como Alexis. Y ojalá en el fútbol haya más gente que piensa y ama este deporte como él".

Continuó el argentino defendiendo al chileno: "Después se se puede hacer bien, regular o mal. Pero si Alexis jugando de la misma manera hace dos goles seguramente iba a ser el gran Alexis: 'Volvió'. Vivimos así, es triste. Es muy para llamar la atención. Queda mucho adelante y no sabemos si Alexis va a hacer el gol más importante. ¿Y después qué van a decir?".

También defendió el reto de Alexis al fichar por un club como el Sevilla cobrando muy poco. "Hay una cosa. Los jugadores como Alexis no tienen la obligación de ir a ningún club porque ellos tienen la posibilidad de elegir. Alexis eligió este lugar y es uno de los jugadores que menos cobra. Para aquellos que critican. Y las ganas de Alexis son las del crack".

Además recordó la cantidad de comentarios jocosos y las mofas que suscitaron su fichaje en las redes sociales por su edad: "Hay que mirar bien el vaso siempre. Es un ejemplo de cómo lo mires. Cualquier jugador o persona puede estar bien, regular o no tan bien. Y a Alexis le faltaron el respeto recién llegó, haciendo memes, vistiéndolo como un abuelito. Después a los tres días hablaban de qué bien está. No se puede cambiar tanto, muchachos. Hay que mantenerse firmes en la palabra porque si no todo el tiempo estamos en contradicciones".

Su opción de ser seleccionador de Chile

Además fue preguntado por el mismo periodista chileno sobre la tentativa que tuvo Almeyda atrás de fichar como seleccionador de La Roja. "Hablé con la selección. Era un desafío muy lindo. Pero tenía una cláusula muy alta y era imposible que pagaran una cláusula tan alta. El hecho quedó ahí". Entonces, entre 2021 y 2022, era entrenador del San José Earthquakes estadounidense.

Además desveló que a su padre, ya fallecido, le hizo mucha ilusión aquella posibilidad: "Fue una de las últimas conversaciones que tuve con mi padre porque salió en época de pandemia. Salió en las noticias y mi padre me dijo: 'Te tenés que venir, porque desde Argentina voy en auto y te veo todos los partidos. Paso por Mendoza a Santiago y...'. Y cuando le dije que no se podía fue una frustración familiar, pero había un contrato firmado".