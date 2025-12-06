Almeyda: "Necesitamos puntos porque son partidos directos"

Matías Almeyda trata de evitar el alarmismo en el entorno del Sevilla por la situación de su equipo. La victoria por la mínima en la Copa del Rey no palia la realidad de una racha pésima en la Liga con tres puntos sumados de los últimos 18 en juego y a eso se suma la enorme plaga de lesiones que sufre la plantilla y a la que se han sumado en los tres últimos días Juanlu y Kike Salas.

"Lo de la presión ya lo he explicado. Sí necesitamos puntos porque son encuentros bastante directos y estamos en esa batalla porque estamos en pocos puntos muchos equipos. Y como va transcurriendo el campeonato va bastante parejo en ese sentido", dijo el argentino.

El entrenador sevillista habló de que sigue buscando la regularidad... "Por momentos el equipo ha mostrado buenas actuaciones y por otros momentos actuaciones no tan buenas. En algunos partidos, perdiendo orden, en muy pocos. En otros, con fallos. La línea media es lo más difícil de vivir, no en el fútbol. Hay gente que habla mucho cuando está arriba. Se habla en el triunfo de una manera y se habla de otra en la derrota".

E hizo un paralelismo con la vida y la sociedad. "Yo respeto las opiniones. La línea es lo más difícil del ser humano. Cuando tiene dinero se cree que es el rey y cuando no tiene mucha gente lo minimiza y lo trata como nada. No todos pueden llevar la línea media en el mundo actual".

Las bajas en defensa

Con ocho bajas se plantará el Sevilla en Mestalla y el técnico fue preguntado si el cúmulo de ausencias en la defensa le está impidiendo volver a la zaga de tres: "No tenemos excusa. Hay que ver cómo mira cada uno las estrategias. Porque si yo le comento cómo jugamos el otro día hay un montón de números como los de teléfono. 4-1-4-1, 4-3-3, 5-2-3... Se hace una opinión por lo que se está viendo. Hemos jugado con cinco, hemos jugado con tres, hemos jugado con dos, hemos jugado mano a mano. Eso habla de que buscamos una vuelta para dar con la línea media".

"No nos definimos por una estrategia ni por una formación sino que hemos ido rotando y de hecho han jugado todos los futbolistas y así va a hacer hasta el final en busca de que el Sevilla mantenga una línea media, que nos cuesta como a muchos", continuó.

Salió a colación la reiteración en los errores individuales... "En los fallos estamos todos involucrados y yo miro todos los partidos. El otro día hubo fallos que no terminaron en gol. Y en todos los partidos hay algún tipo de fallo que termina en gol. El fallo terminado en gol está a la vista. Se corrige, se critica y es normal. Pero fallos hay constantemente porque se intenta y se arriesga y la perfección neta no existe".

Peque: su inteligencia y su sacrificio

Preguntado por el nuevo rol de Peque en el equipo hizo una apología de su personalidad tanto en ataque como en defensa: "Peque ha aprovechado la posiblidad. Se preparó bien, se preparó siendo positivo. Hasta que se ganó un puesto. Y esa es la lucha que pretendo tener en un equipo de fútbol".

Almeyda prosiguió con su elogio a Peque: "Hoy día es un jugador importante para nosotros y no solamente en el plano ofensivo, en su riesgo, en su dribling, en sus pases, en su interpretación... es un jugador inteligente. Y también nos da un gran sacrificio en fase defensiva. Está entendiendo la situación. La respuesta es que entiende qué estamos jugando y que hay que dejar la vida en cada pelota. Eso hace Peque".

La aportación de Joan Jordán. "Tuvo las primeras acciones (erróneas) por falta de fútbol y es normal. Creo que su anterior partido fue en mayo... es mucho tiempo. Hizo otro tipo pretemporada porque fue operado. Lleva un tiempo que él se ponga en forma. Y después tuvo acciones muy buenas con pases excelentes. Y otros al inicio por esa falta de fútbol. Pero sí puede aportar muchísimo".

Suazo está a punto de volver. "Suazo ya salió ayer al campo y empezó a correr. Va bien y esperemos que siga mejorando".

Demasiados fueras de juego. "El problema es concretar y que no te concreten. El fuera de juego se habla, se estudia al rival, se analiza individual y colectivamente y se habla con los jugadores que van a jugar". "Si caemos en fuera de juego es porque estamos atacando", añadió.

El Valencia no le preocupa tanto como el Sevilla. "No me corresponde hacer un análisis del Valencia. Tienen un entrenador y dirigentes. Nosotros solo hacemos un balance deportivo y pensamos en nosotros nada más".

Su tentativa de ser seleccionador de Chile. "Hablé con la selección. Era un desafío muy lindo. Pero tenía una cláusula muy alta y era imposible que pagaran una cláusula tan alta. El hecho quedó ahí. Y fue una de las últimas conversaciones que tuve con mi padre porque salió en época de pandemia. Salió en las noticias y mi padre me dijo: 'Te tenés que venir, porque desde Argentina voy en auto y te veo todos los partidos. Paso por Mendoza a Santiago y...'. Y cuando le dije que no se podía fue una frustración familiar, pero había un contrato firmado".