Alexis Sánchez convierte los memes en optimismo del Sevilla

Alexis Sánchez ha pasado en apenas 20 días en Sevilla de ser carne de meme a convertirse en héroe del equipo de Matías Almeyda. Cuatro puntos en sus dos primeros partidos como sevillista: en su debut como suplente dio el pase de gol del empate contra el Elche y en su segunda aparición, su primer partido completo prácticamente, dio los tres puntos con su gol.

El chileno, que el 19 de diciembre cumplirá 37 años, fue objeto de todo tipo de mofas en las redes sociales cuando el Sevilla anunció su fichaje el último día del mercado estival, el pasado 1 de septiembre. Las redes sociales son campo abonado para los aficionados sevillistas descontentos y también para los que enemigos quieren zaherir al otrora gitante europeo caído en desgracia. Y Alexis ofreció la diana perfecta para las chanzas.

Sin embargo, el chileno ha venido a Nervión a sumar. O al menos su carta de presentación da pie a la esperanza. Dos sutilezas, un taconazo en el gol de Alfon al Elche y un toque con el interior anticipándose al marcador dejando clavado al meta Sivera en Vitoria, han bastado para que despierte ilusión.

Alexis jugó 85 minutos desde que suplió a Alfon (12’). Y en Mendizorroza logró terminar el partido por primera vez en más de un año. La anterior ocasión fue en la Copa América, en junio de 2024. Y la penúltima, en el Sassuolo-Inter jugado el 4 de mayo de 2024.

La pasada campaña con el Udinese jugó 14 partidos, 13 de la Serie A y uno de la Copa. Terminó sin ningún gol ni ninguna asistencia y sólo alcanzó los 80 minutos en el Udinese-Atalanta de enero de este año. La anterior campaña sí jugó 33 partidos con el Inter (4 goles y 5 asistencias). La última vez que había cantado gol fue en el Inter-Empoli (2-0), el 1 de abril de 2024. Hace año y medio.

Cuando parecía que iba a venir para ratitos, jugó de extremo izquierdo, con libertad, pero también con compromiso. Se compenetró con su compatriota Suazo y también lo ayudó a tapar su banda en labores defensivas. Fue una carta de presentación superior a la de su debut contra el Elche. Y con ese lustre, sintiéndose de nuevo futbolista y goleador, Alexis personifica el optimismo del Sevilla de Almeyda.