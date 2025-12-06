Fallece un hombre tras caer con su coche a un canal de agua en Los Palacios

Un hombre de 51 años ha fallecido este sábado después de que el vehículo que conducía se saliese de la carretera y cayese a un canal de agua en la localidad de Los Palacios y Villafranca. Así lo ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El accidente se ha producido a las 8.39 de la mañana. La víctima circulaba por la carretera SE-9020 y, por causas que se están investigando, se ha precipitado hacia un cauce de agua junto a la vía a la altura de una curva conocida como Los Chapatales.

Tras recibir el correspondiente aviso, al lugar se han trasladado efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local y los Bomberos de la Diputación de Sevilla, aunque lo único que han podido hacer es rescatar el cuerpo ya sin vida de la víctima. Los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud (SAS) han decretado su defunción en el mismo lugar de los hechos.