La niebla obliga a desviar vuelos en el aeropuerto de Sevilla y retrasa el que trae al Barcelona para jugar contra el Betis

Casi una veintena de vuelos programados para aterrizar en aeropuertos andaluces han tenido que ser desviados debido a las condiciones de baja visibilidad derivadas de la niebla con que ha amanecido este sábado. Entre los aeropuertos afectados figura el de Sevilla, donde ha habido catorce aviones que se han visto obligados a aterrizar en otros aeródromos.

Según han informado fuentes de Aena a Europa Press, en el aeropuerto de San Pablo ha habido trece vuelos que despegaron desde iotros destinos que terminaron lejos de la ciudad, principalmente en el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol. Seis de esos vuelos son nacionales y salieron desde Málaga, Palma de Mallorca, Madrid, Bilbao, Tenerife Sur e Ibiza. Y otros siete eran internacionales y procedían de Bérgamo, Treviso y Trieste (Italia), Ámsterdam (Países Bajos), Londres y Birmingham (Inglaterra), Edimburgo (Escocia) y Lisboa (Portugal). A esa lista, además, hay que añadir otro vuelo previsto en Sevilla que se desvió al aeropuerto de Faro (Portugal).

Uno de los vuelos afectados es el que trae al FC Barcelona para jugar contra el Betis en el Estadio de la Cartuja a partir de las seis y media de la tarde. Como ha informado el propio club azulgrana, "el plan de viaje del primer equipo se ha visto alterado por la niebla en el aeropuerto de Sevilla". "El equipo despegará con una hora de retraso desde el aeropuerto del Prat de Barcelona", informó también la entidad a eso de las once de la mañana.

En cualquier caso, no todo han sido interferencias en el desarrollo normal de una jornada en el aeropuerto de San Pablo. En sus pistas, pese a la niebla, también ha habido vuelos que sí han podido aterrizar a primera hora de la mañana, como por ejemplo los procedentes de París-Orly, Barcelona o Valencia.

Cerca de Sevilla, en Jerez de la Frontera, un vuelo procedente de Madrid tuvo que aterrizar en Málaga-Costa del Sol debido a la escasa visibilidad provocada por la niebla matutina. Por su parte, el aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén registró también problemas de visibilidad que provocaron el desvío de tres vuelos que procedían de Palma de Mallorca, Madrid y Barcelona igualmente hacia Málaga-Costa del Sol.