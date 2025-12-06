Cabezuelo: "Queremos y vamos a abrir la Hermandad de la Macarena"

Durante estos días su teléfono no ha cesado de sonar: han sido cientos los mensajes y las llamadas, incluso la del propio arzobispo. Sobre las once de la noche del pasado domingo, el rector de la Basílica proclamaba a Fernando Fernández Cabezuelo (Sevilla, 1964) como nuevo hermano mayor de la Macarena, tras la celebración de las elecciones más multitudinarias y participativas en la historia de las cofradías sevillanas. Con la “excelencia” como concepto clave durante su campaña, el nuevo hermano mayor aguarda numerosos retos durante los próximos cuatro años. No sólo se centrará en desplegar su macroproyecto social y patrimonial; también en restituir la unión en una corporación fragmentada, propósito que ya ha comenzado con la cesión a la junta saliente de organizar el inminente besamanos de la Virgen, tras el cual tomará posesión. Del barrio de los hortelanos prácticamente desde la cuna, y dedicado al sector hortofrutícola, su sangre está ligada a la hermandad desde hace generaciones. Tanto es así que un familiar suyo mantuvo un estrechísimo vínculo con José Gómez Ortega, Joselito El Gallo. Atiende a Diario de Sevilla cuando quedan pocos días para la reposición al culto de la Macarena, cuyos ojos ha tenido ocasión de contemplar.

Pregunta.-¿Imaginaba usted alguna vez ser hermano mayor de la Macarena?

Respuesta.-Siempre me ha gustado servir a la hermandad y es cierto que hace mucho que la gente me veía de hermano mayor... Me han ayudado mucho las vivencias que he tenido en los años que he estado en juntas de gobierno. Creo y sé que puedo aportar muchas cosas a la hermandad y me hace mucha ilusión. Este proyecto nace de una cantidad enorme de hermanos que me pedían que me presentase. Se pueden aportar y hacer nuevas cosas. Además, no tengo problema para entregarme por completo a mi hermandad, a la que dedicaré todo mi trabajo y mi cariño.

P.-¿Qué valoración hace del resultado y cómo está su junta de gobierno?

R.-Es cierto que llevábamos mucha gente. No sé cuántas cifras manejaban los otros hermanos candidatos, pero estaba tranquilo porque el respaldo que sentí durante la campaña era muy grande. Con respecto a mi junta, pues está muy ilusionada, con muchas ganas de empezar a trabajar y entregarse. Es una junta con gente joven donde todos aportarán: cuatro mujeres, cinco personas con experiencias previas en juntas, profesionales en varias áreas como mayordomía y economía... Personas que nunca han pedido cargos y se entregarán por completo.

P.-Los otros candidatos cosecharon, en conjunto, casi tres mil votos.

R.-En las elecciones de una hermandad, cuando hay una sola candidatura, normalmente los votos son menos. Cuando hay dos los votos suben, porque hay dos o más grupos de trabajo buscando y cosechando votos. Es normal que haya habido una movilización en este caso, sobre todo sumándose el tema de la Virgen... Son normales las tres candidaturas y, por tanto varias visiones de hermandad, pero no nos detenemos en esa suma. Lo que buscamos y pretendemos es la unión de la hermandad y lo vamos a conseguir. Vamos a abrir la hermandad y seremos la junta de quienes nos han votado y los que no. Ha habido muchos bulos acerca de la campaña, se nos acusó incluso de que íbamos a echar a los diputados... Es un bulo, cuando entremos vamos a llamar a todos. Junto con los hermanos y nuestra idea de excelencia vamos a tratar que todos sean felices en su hermandad.

Fernández Cabezuelo, nuevo hermano mayor / Juan Carlos Vázquez

P.-Le ha propuesto a Cabrero la toma de posesión tras el besamanos...

R.-He querido ponerme en la piel de esta junta de gobierno con todo lo que ha ocurrido. Guardan una responsabilidad indudable pero sé lo que han podido sufrir. Yo lo que quería era ofrecer y plantear a Fernández Cabrero que apurasen los plazos para que ellos organizasen el besamanos. Quería que ellos salieran de la hermandad por la puerta grande y, si habían cometido errores en la gestión, que siguieran adelante para resarcir ese problema. Lo han hecho: han corregido errores, se han preocupado y, por tanto, quise que tuvieran el tiempo suficiente para presentar a la Virgen a la ciudad y a la hermandad y recoger el cariño. Darle la oportunidad por haberlo solucionado. Le pedí que organizaran el besamanos y tuvieran tiempo para disfrutar de la Virgen. Con este primer movimiento quiero empezar a recuperar la unión de la hermandad. Cabrero se emocionó y me dijo que había sido muy generoso. Quiero que salgan bien de la hermandad y yo le doy el tiempo que necesiten. Mi primera actuación es esa, buscar la unidad de la hermandad. Yo les he dado total libertad, incluso les he ofrecido el dossier con todos los detalles para celebrar el besamanos en San Gil si así lo estiman oportuno, nosotros nos mantendremos al margen, así lo quiero yo. Hasta que pase el besamanos, son junta de gobierno. Lo único que sí le pedí fue que la Virgen estuviera cerca de los hermanos.

P.-El otro día precisamente visitó a la Virgen.

R.-Con respecto a la Virgen, Manzano está muy contento, me explicó en todo momento las actuaciones sobre la Virgen y los problemas que ha padecido: fisuras, etcétera. Actualmente la Virgen está en la fase final y por culminar, aún sin pestañas. Yo vi todo bien y perfecto, con la claridad de una imagen recién restaurada. Claro que vi a la Macarena.

P.-¿Cuál será su hoja de ruta en las próximas semanas?

R.-Pues empezar a materializar nuestro macroproyecto, ya hemos pasado las propuestas a cada oficial y cada área y ahora es cuestión de empezar a funcionar. La Semana Santa está a la vuelta de la esquina y vamos a empezar a trabajar todo lo relacionado con la Madrugada y a convocar a los cuerpos de diputados. También tendremos que nombrar a los cargos de confianza y aquí quiero realizar una puntualización. Cuando una junta de gobierno acaba, todos los cargos -que se renuevan anualmente- cesan automáticamente. Es decir, que yo no echo a nadie, simplemente los cargos cesan, cuando entremos no existe nada ni hay ningún cargo establecido. Nosotros nombraremos nuestros cargos de confianza y no sé quiénes van a ser, porque lo elige la junta de gobierno al completo. Si hay cambio en alguno de los cargos no significa que eche a alguien, ahora esta nueva junta nombrará sus cargos: vestidor, capataz... No echo a nadie, simplemente la junta nombra a sus cargos.

P.-Un último mensaje a los hermanos.

R.-Quiero que mis hermanos sepan que el hermano mayor va a estar muy integrado, pendiente de ellos y a disposición de ellos para que puedan hablar conmigo y dirigirse a mí en cualquier momento. Soy asequible y trataré de estar y escuchar todo lo que tengan que decirme, procuraremos ser una junta muy cercana. Los hermanos de la Macarena son todos; respeto a todos y vamos a ser la junta de todos los hermanos. Sólo queremos el acercamiento, la felicidad de los hermanos y, por supuesto, olvidar las divisiones.