Betis-Barcelona, en directo: Altimira, novedad en el once del Betis

El Betis recibe al Barcelona en uno de los encuentros más atractivos de la decimoquinta jornada, pues los verdiblancos llegan lanzados tras su triunfo en el derbi y los azulgranas, líderes, han recuperado su mejor nivel.

En los de Heliópolis, Manuel Pellegrini sigue sin poder contar con Amrabat e Isco, mientras que recupera a Lo Celso y podrá contar con Antony, pese a sus problemas de tobillo ante el Torrent en la Copa. En el Barça, Hansi Flick recupera a Fermín y De Jong, siendo Dani Olmo, al igual que Ter Stegen y Gavi, bajas hasta 2026. Tampoco estará en los azulgrana Araujo.

Arbitra el extremeño Hernández Maeso, con Javier Iglesias Villanueva en el VAR. Se espera una sensacional entrada en el Estadio La Cartuja.