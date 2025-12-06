Betis-Barcelona, en directo: Altimira, novedad en el once del Betis

Los verdiblancos reciben al líder en busca de un nuevo triunfo liguero

La previa del Betis-Barcelona

Imagen del encuentro en La Cartuja.
juan pinto
Juan Pinto

Redactor de Deportes

Sevilla, 06 de diciembre 2025 - 16:30 Actualizado: 06 de diciembre 2025 - 17:43

El Betis recibe al Barcelona en uno de los encuentros más atractivos de la decimoquinta jornada, pues los verdiblancos llegan lanzados tras su triunfo en el derbi y los azulgranas, líderes, han recuperado su mejor nivel.

En los de Heliópolis, Manuel Pellegrini sigue sin poder contar con Amrabat e Isco, mientras que recupera a Lo Celso y podrá contar con Antony, pese a sus problemas de tobillo ante el Torrent en la Copa. En el Barça, Hansi Flick recupera a Fermín y De Jong, siendo Dani Olmo, al igual que Ter Stegen y Gavi, bajas hasta 2026. Tampoco estará en los azulgrana Araujo.

Arbitra el extremeño Hernández Maeso, con Javier Iglesias Villanueva en el VAR. Se espera una sensacional entrada en el Estadio La Cartuja.

