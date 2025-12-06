Un Betis afilado recibe al Barcelona en un gran pulso táctico

El Betis ya ha pasado página del derbi. Convirtió la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, fruto de su seriedad, en un trámite y encara ya el partidazo de esta tarde en el Estadio La Cartuja ante el Barcelona de la mejor manera.

Los pupilos de Manuel Pellegrini atraviesan un momento de máxima confianza y quieren demostrarlo ante el líder de la categoría en una prueba de altísima exigencia, pues el cuadro de Hansi Flick llega a esta cita también en un gran momento, tras recuperar la mejor versión de sus hombres más determinantes. Por tanto, como indicó El Ingeniero en sala de prensa en la antesala de este atractivo choque, los de Heliópolis tendrán que “hacer un partido perfecto” para tener opciones de doblegar a un oponente que no pierde en sus visitas al feudo bético desde hace quince años.

Dos estilos valientes frente a frente

El Betis seguirá fiel a su estilo e intentará ser protagonista ante un Barcelona que mantiene, también en todo momento, la idea del técnico alemán. Los azulgrana se sienten muy cómodos con la pelota, atacan constantemente y no cambian su modo de jugar ni siquiera con el marcador a favor.

Además, como se vio ante el Atlético de Madrid esta semana, la vuelta de Pedri ha supuesto un plus para el Barça, al igual que la llegada de Joan García a la portería, pues el exguardameta del Espanyol es un baluarte dentro del muy ofensivo estilo de su equipo, que se siente igualmente cómodo en las transiciones. Pero es ahí, precisamente, donde radica el punto débil del conjunto catalán, algo que el Betis debe intentar aprovechar.

Antony se ejercita junto al Chimy, Abde y Fornals en el entrenamiento de este pasado viernes. / Ismael Rubio

La defensa adelantada del Barça, objetivo verdiblanco

El Barcelona sigue jugando con la línea defensiva muy adelantada y deja muchos espacios a su espalda, tanto en la de los centrales como en la de los laterales. Por eso, la movilidad y la rapidez de Antony, Abde y el Cucho pueden desempeñar un papel importante a la hora de hacer daño por parte de los verdiblancos.

La única duda ahora mismo en el conjunto de Flick radica en quién acompañará a Pedri en el doble pivote: si el recién renovado Eric García o Frenkie de Jong, que no estuvo ante los colchoneros por un proceso febril. Quien no partirá de inicio será Fermín, pese a estar ya disponible, por lo que todo apunta a que Raphinha actuará en la mediapunta, con Lamine Yamal y Ferran o Rashford en las bandas, y Lewandowski como referencia ofensiva.

Un Betis ambicioso y con las ideas claras

Con el equipo de Flick prácticamente definido, el Betis confía en ser capaz, al menos, de sumar puntos ante el Barça. Pellegrini quiere mantener a su equipo bien colocado en la zona alta de la tabla y espera una gran versión de sus pupilos para poder brindar un nuevo triunfo a una afición que prácticamente llenará La Cartuja.

Bartra, concentrado en la sesión preparatoria. / Ismael Rubio

En cuanto al posible once, todo parece bastante definido, existiendo una única duda, en principio, en el doble pivote: quién acompañará a Marc Roca, si Altimira o Nelson Deossa. Así, Álvaro Valles seguirá como titular, con una defensa formada por Ruibal, Bartra, Natan y Valentín Gómez, quien se ha asentado muy bien y tendrá una difícil prueba ante Lamine Yamal.

Al margen de esa duda junto a Marc Roca, Antony estará en la derecha, Fornals en la mediapunta y Abde en la izquierda, mientras que el Cucho Hernández será el principal referente ofensivo. Amrabat continúa siendo baja, al igual que Isco, pero Pellegrini recupera a Lo Celso, que aunque no partirá de inicio, debería tener minutos durante el partido. Que el rosarino vaya recuperando su mejor versión sería una excelente noticia para un Betis que tiene en Pablo Fornals a uno de sus futbolistas más en forma del momento y que, con toda seguridad, tirará del carro desde el pitido inicial.

Alineaciones probables. / Dpto. de Infografía

La labor del castellonense se antoja fundamental tanto en el apoyo al doble pivote como en la conexión con los hombres de ataque, especialmente en la conducción y lanzamiento de las transiciones ofensivas, una de las armas que el equipo heliopolitano debe explotar ante el Barcelona, sin olvidar las acciones a balón parado, un recurso que puede decantar la balanza en partidos muy equilibrados. Así, afilado, aguarda el Betis al líder en un gran pulso táctico.