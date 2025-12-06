Horarios de España en el Mundial 2026: dos partidos a las 18:00 y uno de madrugada

La selección española iniciará su recorrido en el Mundial 2026 ante Cabo Verde, en Atlanta (Estados Unidos), el mismo escenario donde se enfrentará ante Arabia Saudí, mientras que cerrará la fase del Grupo H en Guadalajara, México, ante Uruguay.

El conjunto de Luis de la Fuente arrancará el 15 de junio, a las 12:00 hora local (18:00 hora CET) contra Cabo Verde y seis días más tarde, el 21 de junio, frente Arabia Saudí a la misma hora. En la última jornada, se enfrentará el 26 a Uruguay en Guadalajara a las 20:00 hora local (03:00 CET), según ha anunciado la FIFA este sábado.

En un acto presidido por el mandatario de la FIFA Gianni Infantino y que contó con la contribución de Ronaldo Nazario, Francesco Totti, Hristo Stoichkov y Alexis Lalas se dieron a conocer las fechas definitivas, las sedes y los horarios de los 72 encuentros de la fase de grupos, de los cuarenta y ocho equipos nacionales que el viernes fueron repartidos en doce grupos de cuatro.

España iniciará el intento de conquista de su segundo campeonato del mundo el 15 de junio, ante Cabo Verde, con el que nunca ha jugado. El escenario será el estadio Mercedes Benz de Atlanta. Ese mismo día, Uruguay jugará contra Arabia Saudí en el Hard Rock de Miami.

El cuadro árabe, el único que batió a Argentina, campeona, en el pasado Mundial, será el segundo adversario de España, también en Atlanta y a la misma hora que el primer encuentro, a las 12:00 horas locales (18:00 hora CET).

Los grupos del Mundial 2026 / EFE

El campeón de la Eurocopa completará la fase de grupos contra Uruguay en el cara a cara más relevante del Grupo H y en el que puede estar en juego el liderato del cuarteto, con Argentina en el horizonte de los cruces. España se medirá al conjunto sudamericano el 26 de junio, en México, por primera vez en el Mundial, a las 20.00 hora local pero 03.00 de la madrugada en España.

Si la selección española termina primera su recorrido no saldrá de Estados Unidos y transitará por los estadios de Los Ángeles y Dallas.

Mientras, las selecciones de Argentina y Francia iniciarán su recorrido en el Mundial el mismo día, en diferentes grupos, ante Argelia y Senegal, respectivamente, el 16 de junio y ambas se quedarán en Estados Unidos a lo largo de la primera fase.

El vigente campeón, el cuadro argentino, arrancará la defensa del título en Kansas, frente Argelia, en la madrugada europea. Seis días más tarde se medirá a Austria en Dallas, el mismo lugar donde completará la fase de grupos, contra Jordania, el 27 de junio, en igual horario.

Francia, por su parte, debutará contra Senegal en el estadio MetLife de Nueva Jersey, Nueva York y después jugará ante un rival de la repesca, en la segunda jornada, en Filadelfia. El duelo entre Erling Haaland y Kylian Mbappe ha quedado emplazado al 26 de junio, en el Gillette Stadium de Boston, en la última fecha del Grupo I. Será a las 15:00 hora local, 21:00 hora europea.

México jugará dos partidos en Ciudad de México y otro en Guadalajara. El partido inaugural contra Sudáfrica, será a las 21:00 hora CET, en el Estadio Azteca.

Brasil jugará en Nueva Jersey ante Marruecos, en Filadelfia contra Haití y contra Escocia en Miami. El estreno del combinado de Carlo Ancelotti será a las 00:00 hora española en el estadio MetLife. El segundo, contra Haití, en el Lincoln Financial Field a las 03:00 horas y contra Escocia, igualmente, a las 00:00 hora CET.

Estados Unidos se enfrentará a Paraguay el 12 de junio, en Los Ángeles. El conjunto sudamericano, además, se enfrentará a un equipo de la repesca -Turquía, Rumanía, Eslovaquia y Kosovo-, en San Francisco el 19 de junio, y con Australia, en la última jornada, el 25 de junio. También en San Francisco. Mientras, Estados Unidos lo hará en Los Ángeles y Seattle.