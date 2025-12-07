Luto en El Viso del Alcor: el presunto asesino de Jennifer es un antiguo cuponero con antecedentes de maltrato

El Viso del Alcor se ha despertado este domingo con la conmoción que supone enterarse de que en sus calles se ha producido un más que probable asesinato machista. Esa es la principal línea de investigación de la Guardia Civil sobre el suceso que en la tarde noche del sábado se saldó con la muerte de Jennifer, una mujer de nacionalidad colombiana que había llegado a la localidad en la primavera de este mismo año con su hija de 11 años. La joven, de 30 años, tuvo la desgracia de cruzarse en su camino con Ismael, un antiguo cuponero con antecedentes de maltrato a su esposa que llevaba dos o tres años viviendo en el pueblo. Ahora permanece custodiado en el hospital después de presuntamente asestar varias puñaladas a la víctima en su casa, ubicada en el número 32 de la calle Calvario. A muy pocos metros de allí, en la puerta del Ayuntamiento, las autoridades y un buen puñado de vecinos han guardado este mediodía un minuto de silencio por la última víctima de esa lacra que es la violencia contra la mujer.

El suceso ocurrió durante la tarde del sábado. El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha confirmado en la misma sede del Consistorio que los vecinos alertaron de que había un incendio en el interior del inmueble, que tiene una sola planta, de ahí que hasta allí se desplazasen efectivos de la Policía Local y los Bomberos. Cuando llegaron, según testigos presenciales, Ismael salió del interior desnudo de cintura para arriba con un cuchillo en las manos. No consta que intentase agredir a los agentes, según ha aclarado Toscano. Ahora bien, dentro de un comportamiento que algunos definían como errático, el presunto homicida también llegó a tocar las palmas cuando, ya dentro de la ambulancia que lo atendía por posibles quemaduras, la Policía le quitó las esposas.

El caso es que dentro de la casa yacía el cuerpo sin vida de Jennifer. Según fuentes de la investigación, había recibido casi una decena de cuchilladas tanto en el pecho como en la espalda. Ella no vivía allí, pero pasaba tiempo al estar en una relación de pareja con su supuesto asesino. En el momento de los hechos tampoco estaba presente la hija, de sólo 11 años. La niña está con su familia, que en parte reside muy cerca de Calvario, apenas una calle arriba. La madre de Jennifer, de hecho, fue la primera familiar en personarse en el lugar de los hechos cuando estaba recién acordonado por la Policía Local.

No era la primera vez que Ismael atentaba contra la integridad física o moral de una mujer. De hecho, como ha corroborado el subdelegado del Gobierno, una de sus exparejas llegó a figurar en el protoloco de vigilancia del sistema Viogén, aunque Toscano no ha podido confirmar si seguía activo a día de hoy. Y no era la única. Según algunos vecinos de la calle, este hombre cometía "auténticas perrerías" contra las parejas que ha ido teniendo, pero hasta este fin de semana no dio el salto hacia una agresión mortal.

El Ayuntamiento de El Viso del Alcor ha acogido un minuto de silencio en memoria de Jennifer este domingo. / José Ángel García

"Condenamos rotundamente estos hechos, el municipio está consternado", ha dicho Gabriel Santos, el alcalde de El Viso del Alcor, después del breve homenaje que se ha efectuado en la puerta del Ayuntamiento. "Él llevaba bastante tiempo aquí, aunque no había nacido en el pueblo. Ella llevaba menos tiempo", ha explicado.

"Una sola muerte ya es duro. En Sevilla no había habido ninguna víctima mortal hasta septiembre, pero ese mes ya hubo dos y, si se confirma, esta será la tercera", ha lamentado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, que ha pedido a la sociedad en general que se responsabilice "cuando aprecie algún indicio" de que una mujer está sufriendo este tipo de violencia.