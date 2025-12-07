Investigan como posible asesinato machista la muerte de una mujer en El Viso del Alcor

La Guardia Civil investiga como posible asesinato machista la muerte de una mujer de 30 años en El Viso del Alcor. Fuentes de la Subdelegación del Gobierno confirmaron este sábado por la noche el hallazgo del cadáver en una vivienda tras un aviso por incendio en el municipio sevillano. La investigación baraja la hipótesis de la violencia de género debido a que la víctima presentaba signos compatibles con violencia por arma blanca.

Las mismas fuentes confirmaron la detención de un hombre de 35 años con quien la víctima pudo mantener una relación sentimental. La autopsia determinará la causa exacta del fallecimiento.

La víctima no estaba en el sistema Viogen

El subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, informó de que la fallecida no se encontraba inscrita en el sistema Viogen de protección de las víctimas de violencia de género, pero el detenido sí lo estaba fruto de una relación anterior con otra mujer. Toscano hizo un llamamiento para que “cualquier mujer que se sienta mínimamente amenazada o cualquier persona de su entorno acuda y formule las denuncias pertinentes ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”.

Las fuerzas de seguridad trabajan para esclarecer las circunstancias exactas que rodearon el fallecimiento, mientras se espera que los resultados de la autopsia determinen de manera definitiva la causa de la muerte.

El Ayuntamiento de El Viso del Alcor no ha tardado nada en reaccionar a tan triste suceso y, en una nota difundida a través de sus redes sociales, ha lamentado "profundamente" lo que define como "el posible asesinato de una mujer en un presunto caso de violencia de género". "Según la información facilitada por la Subdelegación del Gobierno, la investigación se centra en la posibilidad de un delito de homicidio en el ámbito de la violencia de género tras el hallazgo del cuerpo de la víctima con signos compatibles con violencia", indica el Consistorio.

"El Ayuntamiento desea trasladar su pésame, apoyo y respeto a la familia y allegados en estos momentos tan dolorosos", dice también la nota municipal, en la que se anuncia que ya se han decretado tres días de luto oficial en la localidad. En ese tiempo, las banderas ondearán a media asta en todos los edificios municipales. Además, se ha suspendido el tradicional concurso de Hogueritas, que se iba a celebrar este domingo. En su lugar se ha convocado un minuto de silencio a las puertas del Consistorio a las 12.00 horas "en memoria de la víctima". "El Ayuntamiento condena firmemente los hechos y permanece a disposición de las autoridades competentes durante el desarrollo de la investigación", concluye el comunicado.

El lugar donde ha sido encontrado el cadáver de la mujer en El Viso del Alcor. / Antonio Pizarro

Tercer caso de violencia machista en la provincia este año

Este caso supone la undécima muerte violenta en la provincia de Sevilla en algo de tres meses, después de las diez registradas del 1 de septiembre al 18 de octubre. Dos de ellas corresponden a los crímenes machistas producidos en septiembre en la capital hispalense, uno en Sevilla Este en el que un hombre degolló a su pareja y otro en Valdezorras.

Se trata del periodo con más homicidios desde que se publican las estadísticas. Nunca antes se había dado una sucesión de tantos crímenes en tan poco tiempo. No existe una racha así al menos desde 2011, cuando el Ministerio del Interior comenzó a publicar cada tres meses las estadísticas oficiales de criminalidad. El año que está a punto de terminar sería el más violento (al menos en cuanto a muertes) de la historia reciente de Sevilla. A la espera de la confirmación como homicidio de la mujer en El Viso, son ya al menos 23 los homicidios cometidos en la provincia en lo que va de año. A los 11 del primer semestre y los diez registrados desde septiembre hay que sumarles otros dos ocurridos en julio y agosto. Son el de un menor de edad apuñalado en Isla Mayor a principios de julio y el de un hombre que fue tiroteado en la puerta de una hamburguesería en Las Cabezas de San Juan en agosto. En la capital van nueve crímenes confirmados hasta la fecha, los cuatro del primer semestre más los cinco más recientes.

No hay un patrón para explicar todos estos sucesos. Son crímenes muy distintos y no guardan un mismo patrón. Hay dos asesinatos machistas, un triple crimen que podría estar relacionado con unas rencillas anteriores, un parricidio, tres posibles ajustes de cuentas y una pelea que acabó en tragedia.