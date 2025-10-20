Diez homicidios en mes y medio, una racha histórica en Sevilla

Diez personas murieron de forma violenta entre el 1 de septiembre y el 18 de octubre de 2025 en la provincia de Sevilla. Este mes y medio largo es el periodo con más homicidios desde que se publican las estadísticas. Nunca antes se había dado una sucesión de tantos crímenes en tan poco tiempo. No existe una racha así al menos desde 2011, cuando el Ministerio del Interior comenzó a publicar cada tres meses las estadísticas oficiales de criminalidad. No hay datos disponibles desde más atrás. Desde 2011, ha habido años completos que se han cerrado con menos de diez homicidios en toda la provincia, como 2012 (hubo 7 casos registrados), 2014 y 2021 (ambos con 8), o 2011 y 2019 (con 9).

Evolución de los homicidios en Sevilla. Fuente: Ministerio del Interior / Departamento de Infografía

Para que se tenga una idea de la dimensión numérica de esta sucesión de homicidios en menos de 50 días, basta comparar estos datos con los del primer semestre del año en curso. En el balance oficial del Ministerio del Interior del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de junio, constan 11 homicidios en la provincia de Sevilla. Son sólo uno más que los ocurridos entre septiembre y lo que va de octubre. Cuatro de estos 11 del primer semestre del año se cometieron en la capital. Sin embargo, en Sevilla capital se han registrado ahora cinco muertes violentas, una más que en los primeros seis meses del año.

Triple crimen en Carmona. / Juan Carlos Vázquez

Todo esto convierte 2025 en el año más violento (al menos en cuanto a muertes) de la historia reciente de Sevilla. Hasta el día de hoy, son ya al menos 23 los homicidios cometidos en la provincia en lo que va de año. A los 11 del primer semestre y los diez registrados desde septiembre hay que sumarles otros dos ocurridos en julio y agosto. Son el de un menor de edad apuñalado en Isla Mayor a principios de julio y el de un hombre que fue tiroteado en la puerta de una hamburguesería en Las Cabezas de San Juan en agosto. En la capital van nueve crímenes hasta la fecha, los cuatro del primer semestre más los cinco más recientes.

Estos registros superan con creces los de la secuencia histórica de homicidios en Sevilla y provincia. El año con más muertes violentas en la provincia era hasta ahora 2016, con 16 casos, siete menos de los que se tiene constancia en lo que va de 2025. Por detrás de este año, hubo otros dos ejercicios que se cerraron con 15, que fueron 2015 y 2023. El año pasado, 2024, acabó con 11, es decir, la mitad de los registrados hasta octubre de 2025. En la capital, por su parte, nunca en la serie histórica había habido un año con nueve homicidios. El año pasado, 2024, terminó con 7, la misma cifra que en 2016. Estas dos temporadas eran hasta ahora las peores desde que se publican los registros.

Policías desplegados en Valdezorras tras el crimen machista del 7 de septiembre. / Antonio Pizarro

La violenta secuencia de septiembre comenzó el día 1 del citado mes, cuando apareció un cadáver en el canal de los presos a la altura del barrio de Palmete. El cuerpo fue hallado por unos jóvenes que avisaron a la Policía, que mantiene abierta una investigación sobre este asunto. El cadáver estaba en avanzado estado de descomposición y carbonizado, por lo que se desconoce cuándo se cometió el crimen. No ha trascendido ni siquiera la identidad de la víctima.

El fin de semana del 6 y el 7 de septiembre fue especialmente violento. El sábado 6, dos personas irrumpieron armadas con una escopeta en el bar del centro social de la urbanización Los Nietos, en el término municipal de Carmona. Mataron a tiros al encargado del bar, José, y a un vecino, Manuel, a quien todos conocían en el barrio como Marcelo. El autor de los disparos también abrió fuego contra Eduardo, un cabrero de la zona, que resultó gravemente herido. Este hombre moriría en el hospital Virgen del Rocío tres semanas después, como consecuencia de las heridas sufridas en el tiroteo. El autor del tiroteo y su cómplice fueron detenidos el día después de los hechos en el polígono de San Pablo. La Guardia Civil recuperó la escopeta en el río Guadalquivir.

Un día después del triple crimen (el cuarto en lo que va de siglo en Sevilla), un hombre mató a su novia en una vivienda de la calle José María Sánchez Estévez, en el barrio de Valdezorras. La víctima, Mercedes, de 47 años, fue apuñalada por el hombre con el que mantenía una relación sentimental. La mujer residía en Sanlúcar de Barrameda, pero solía visitar con frecuencia a su novio en su casa de esta barriada periférica de Sevilla. El presunto agresor fue detenido y está en prisión. No había denuncias previas. Fue el primero de los dos crímenes machistas cometidos durante el mes de septiembre.

Manifestación tras el crimen de la pedrada en Torreblanca. / RRP

El sábado 20 de septiembre, dos jóvenes lanzaron unas losas y ladrillos desde una azotea de una casa en Torreblanca. Uno de los proyectiles impactó contra un chico de 20 años, Luis, vecino del barrio, que resultó herido muy grave. Fue trasladado al centro de salud del barrio y después en ambulancia al Virgen del Rocío, donde murió al día siguiente. Fueron detenidos el autor de la pedrada mortal, otro joven más y el padre del primero, que sacó incluso una pequeña pistola en el transcurso de la reyerta.

La madrugada del domingo 28 de septiembre, un joven colombiano de 21 años, sobre el que pesaba una orden de expulsión de España, mató de una puñalada en el cuello a su novia, a la que había propinado antes una brutal paliza. Luego se autolesionó y tuvo que ser trasladado al hospital en una ambulancia del 061. La víctima, Yaqueline, de 28 años, de origen colombiano y con nacionalidad española, no había denunciado antes una agresión ocurrida en una playa de la provincia de Cádiz. El agresor intentó ahogarla, lo que motivó la intervención de terceros y que éste fuera detenido por la Guardia Civil. Pero ella no quiso denunciarlo. El crimen se cometió en el portal del bloque en el que residía la pareja, en la calle Tigris, en Sevilla Este.

El crimen del Galleta en Padre Pío. / José Ángel García

El miércoles 1 de octubre, un hombre de 42 años, Guillermo el Galleta, apareció muerto en su casa de la calle Las Cabezas de San Juan, en el barrio de Padre Pío. Tenía el cráneo destrozado tras haber recibido golpes asestados con una pesa de gimnasio. En la vivienda había también un hombre de nacionalidad marroquí, que resultó herido grave. Este suceso está siendo investigado por la Policía. La primera hipótesis apuntaba a un ajuste de cuentas, pues la víctima tenía antecedentes por distintos delitos, entre ellos los relacionados con el narcotráfico. No se descartan otras teorías, como una pelea.

Otro homicidio trascendió el viernes 3 de octubre, aunque el crimen se cometió dos días antes. Fue en Brenes, donde un joven de 26 años se presentó esa mañana en el cuartel de la Guardia Civil del pueblo asegurando que había matado a su madre, Mercedes. Los agentes corroboraron la veracidad de la confesión y encontraron en un piso del Paseo José Fernández Vega de Brenes. La víctima había recibido al menos un fuerte golpe en la frente. El crimen se cometió el miércoles y el presunto parricida se entregó dos días después.

El joven que mató a su madre en Brenes, tras ser detenido por la Guardia Civil. / David Arjona / EFE

El último crimen ocurrió este sábado en Dos Hermanas, donde un hombre fue tiroteado en la cara en una céntrica calle de la ciudad. La Policía Nacional mantiene abierta la investigación del suceso. Hay una persona detenida, que acudió a curarse al hospital Virgen del Rocío, pero se sigue buscando al autor material de los disparos. Podría tratarse de un ajuste de cuentas, dados los numerosos antecedentes de la víctima.

No hay un patrón para explicar todos estos sucesos. Son crímenes muy distintos y no guardan un mismo patrón. Hay dos asesinatos machistas, un triple crimen que podría estar relacionado con unas rencillas anteriores, un parricidio, tres posibles ajustes de cuentas y una pelea que acabó en tragedia. Sólo en dos de los casos, que se sepa, se utilizó un arma de fuego. Dicen los policías veteranos que estas rachas negras suelen coincidir con los cambios de tiempo, con las subidas o bajadas de algunos grados de temperatura. No hay ninguna explicación científica, pero esta sucesión de crímenes tras los intensos calores del verano parece darles la razón.