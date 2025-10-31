Fábio Cardoso, ausencia destacada en el último entrenamiento del Sevilla

El Sevilla Fútbol Club juega este sábado uno de los partidos marcados en rojo de la temporada. Los de Matías Almeyda se enfrentan al Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano con varias dudas sobre su once inicial y una ausencia de última hora que podría trastocar los planes del técnico argentino. Fábio Cardoso no ha saltado al terreno de juego junto a sus compañeros y podría perderse el choque liguero ante el cuadro rojiblanco, que llega a la cita con una única derrota en su haber en lo que va de LaLiga. Los del Cholo Simeone, que ganaron este mismo lunes al Real Betis Balompié en el Estadio de La Cartuja, afrontan la cita con la intención de mantenerse cerca de la tercera plaza que ocupa el Villarreal en estos momentos.

Los nervionenses llegan al feudo madrileño con las incógnitas de César Azpilicueta y Batista Mendy, que se incorporaron a los entrenamientos tras el debut en Copa del Rey ante el CD Toledo y han estado realizando sesiones dobles para poder entrar en la lista de Almeyda este fin de semana. Tanguy Nianzou también regresó al grupo después del encuentro en El Salto del Caballo, por lo que no sería descabellado pensar que pudiese formar parte de la convocatoria, aliviando así los problemas en defensa que su equipo venía sufriendo después de unas semanas donde las lesiones se han cebado con el Sevilla.

Azpilicueta, que podría repetir titularidad, mira a la cámara entre un grupo de compañeros. / Juan Carlos Vázquez

El centro del campo del Sevilla Fútbol Club, con Nemanja Gudelj y Djibril Sow como principales opciones ante las bajas de Lucien Agoumé, sancionado tras ver la quinta amarilla en el Reale Arena. y un Batista Mendy cuya presencia no está confirmada. Peque, Alfon, Vargas, Januzaj, Ejuke, Isaac Romero y Akor Adams son las distintas opciones que maneja Matías Almeyda para una zona ofensiva que quiere volver a ver portería, algo que ha hecho en todos los partidos que ha disputado desde que comenzase la temporada. Ganar en el campo del Atlético de Madrid en LaLiga 17 años después se antoja tan complicado como utópico, más aún después de dos derrotas consecutivas ante equipos de la parte baja de la tabla como Real Sociedad y RCD Mallorca, aunque la victoria frente al Fútbol Club Barcelona de hace apenas unas semanas invita a tener un mínimo de optimismo.