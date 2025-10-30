Alineación probable del Sevilla FC ante el Atlético de Madrid: 'David' Almeyda contra el Cholo 'Goliat'

El Sevilla Fútbol Club afronta este fin de semana uno de los partidos más complicados de cada temporada en LaLiga. Los pupilos de Matías Almeyda visitan al Atletico de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano tras caer en sus dos últimos compromisos ligueros, ante RCD Mallorca y Real Sociedad. Por su parte, el cuadro colchonero no conoce la derrota en el campeonato de la regularidad desde la primera jornada, perdiendo en el RCDE Stadium frente al Espanyol. Los del Cholo Simeone no quieren perder la cuarta plaza, sabiendo además que se encuentran a un punto del Villarreal y que cualquier tropiezo del submarino amarillo podría suponer subir un puesto. Por su parte, los hispalenses quieren cerrar en condiciones el mes de octubre, dejando atrás los malos resultados.

Para el choque de este sábado, Almeyda ha recuperado a Batista Mendy, César Azpilicueta y Tanguy Nianzou. Pese a que en el combinado hispalense se pide cautela, el técnico argentino sabe que podría tener un banquillo más amplio que lo visto en las últimas jornadas. Cabe recordar que los tres han sido importantes en el once de gala del bonaerense, siendo fundamentales sus distintas lesiones a lo largo de este último tramo del curso. Por su parte, Lucien Agoumé causará baja al haber visto la quinta tarjeta amarilla en el Reale Arena, mientras que Alexis Sánchez continúa recuperándose de la lesión que sufrió la pasada semana y por la que estará de baja algo más de un mes.

Azpilicueta, tras lesionarse. / Antonio Pizarro

Vuelve Vlachodimos y ¿repite Kike?

En portería parece claro que Odysseas Vlachodimos continuará siendo el titular en LaLiga. El griego descansó en el compromiso copero del pasado martes, pero Matías Almeyda volverá a colocarlo de inicio con total seguridad. José Ángel Carmona y Gabriel Suazo, que vieron el comienzo del choque ante el CD Toledo desde el banquillo, siguen consagrándose como los laterales de este Sevilla Fútbol Club. El del Viso del Alcor, muy criticado debido al saque de banda que terminó en el segundo tanto de la Real Sociedad, deberá demostrar que ese fallo en San Sebastián no volverá a repetirse.

Las dudas surgen en el eje de la zaga, donde Marcao es la única pieza que parece inamovible para Almeyda. El brasileño, capitán del Sevilla, podría estar acompañado de Fábio Cardoso mientras Azpilicueta y Nianzou no se encuentren al 100%. Kike Salas, que formó junto a Ramón Martínez la pareja de centrales en Toledo, es una de las opciones que la afición reclama para frenar la sangría defensiva del cuadro hispalense. Andrés Castrín o, en un caso de necesidad extrema, Nemanja Gudelj son los otros defensores que el técnico sevillista podría colocar en esta posición, aunque parece improbable verlos ahí en el Metropolitano.

Gudelj salta para tratar de controlar un balón muy arriba. / Juan Herrero | Efe

Sin Agoumé, con la duda de Mendy

A Matías Almeyda se le ha caído su centro del campo titular. Con Agoumé sancionado y Mendy aún sin estar al 100%, el entrenador del Sevilla Fútbol Club deberá variar de forma obligatoria. Gudelj y Djibril Sow apuntan a al once inicial, siendo la duda quién ocupará la mediapunta en el Metropolitano. Con las opciones de Adnan Januzaj, Peque o incluso Manu Bueno, los que apuntan a la alineación de gala son Rubén Vargas y Alfon González, recientemente recuperado de su lesión, aportándole rapidez y verticalidad a un equipo que ha adolecido en varias ocasiones de este problema.

Isaac Romero, al que se le ha vuelto a complicar el gol, podría ser la referencia ofensiva del cuadro sevillista en su visita al Atlético de Madrid. El lebrijano, que comenzó como suplente y se ganó su puesto a base de darle puntos a su equipo, compite con Akor Adams para ser el goleador que busca Almeyda. Mientras tanto, el Sevilla sigue siendo uno de los equipos más efectivos de las grandes ligas europeas, habiendo anotado al menos una diana en todos sus encuentros de la presente temporada.

Isaac y Rubén Vargas, máximo goleador y máximo asistente del Sevilla, en el partido contra el Barcelona. / Antonio Pizarro

Alineación probable

Vlachodimos; Carmona, Marcao, Cardoso, Suazo; Gudelj, Sow; Januzaj, Vargas, Alfon; Isaac.