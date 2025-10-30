Nianzou, Azpilicueta y Mendy regresan a los entrenamientos con el Sevilla

El Sevilla Fútbol Club ha vuelto a entrenar en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios con buenas noticias. Después de romper la mala racha que atravesaba, ganando en Copa del Rey al CD Toledo tras caer en dos partidos de forma consecutiva ante equipos de la zona baja de la tabla en LaLiga, el cuadro hispalense afronta ahora un compromiso de nivel en su regreso al campeonato de la regularidad. Los pupilos de Matías Almeyda viajarán al Riyadh Air Metropolitano para medirse a un Atlético de Madrid que solamente ha perdido un encuentro en lo que va de temporada. Sin embargo, y pese a lo complicado del choque, el técnico bonaerense ha recuperado a tres futbolistas fundamentales en su once de gala para soñar con la victoria.

Tanguy Nianzou, César Azpilicueta y Batista Mendy se han unido al grupo tras el debut copero del pasado martes. Pese a la alegría de los propios jugadores y el resto de sus compañeros por la vuelta, en la entidad hispalense andan con pies de plomo sobre un posible regreso este sábado en Madrid, aunque no se descarta que alguno pueda tener minutos ante el combinado colchonero. Almeyda y su equipo confían en dar un golpe encima de la mesa al igual que hicieran ante el Fútbol Club Barcelona en un estadio donde no gana desde 2018 en Copa del Rey y 2008 en LaLiga, ambas por la mínima.

Matrías Almeyda sigue la evolución del Real Sociedad-Sevilla en su habitual postura. / AFP7 / Europa Press

Mendy, una duda ante el Atlético

En la enfermería solamente queda Alexis Sánchez, cuyo regreso está estimado para dentro de algo más de un mes, siendo Lucien Agoumé la otra ausencia de la sesión. El centrocampista galo será baja ante el Atlético de Madrid al haber visto la quinta amarilla frente a la Real Sociedad, dejando a su entrenador con un problema en la sala de máquinas. Aún no se sabe cuántos minutos podrá disputar Mendy en el duelo de este fin de semana, por lo que Nemanja Gudelj y Djibril Sow se postulan como serios candidatos para un doble pivote que no tendrá la contundencia vista con los dos franceses durante un tramo del curso.

La duda surge también en la mediapunta, donde Peque y Manu Bueno podrían partir de inicio dándole espacio en las bandas a Rubén Vargas y Alfon González. Sin embargo, Chidera Ejuke es otra de las opciones que Matías Almeyda maneja para la zona ofensiva del Sevilla Fútbol Club. El nigeriano tuvo 68 minutos en Copa del Rey frente al CD Toledo para demostrar su valía tras haber salido en la segunda mitad ante la Real Sociedad. Adnan Januzaj y su doblete también ponen al técnico bonaerense en un aprieto, que cuenta con muchas variaciones en las bandas y pocas en la zona de creación.