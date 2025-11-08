El Sevilla FC homenajea a César Azpilicueta

César Azpilicueta es, sin duda, uno de los nombres propios de la semana en el Sevilla Fútbol Club. El exjugador del Atlético de Madrid llegaba este verano a la capital andaluza para reforzar una defensa necesitada de líderes, cumpliendo a la perfección con su papel mientras el físico se lo ha permitido. Una lesión ante el RCD Mallorca supuso el cese temporada de la actividad por parte del navarro, baja que su equipo ha notado y que ha sido una de las claves para que los hispalenses pierdan tres encuentros consecutivos en LaLiga. Ahora, 100% recuperado, el central recibe en el Ramón Sánchez-Pizjuán a un Club Atlético Osasuna que le dio la oportunidad de dar el salto al fútbol profesional.

El club pamplonica tiene un hueco en el corazón de Azpilicueta, que ha sido protagonista esta semana en clave sevillista debido a los distintos homenajes que el combinado nervionense le ha ido haciendo a lo largo de la semana. Que fuese el jugador encargado de comparecer ante los medios en la rueda de prensa intersemanal no fue casualidad, ya que se avecinaba un partido especial para él cuando se había recuperado del todo de sus molestias. No contento con eso, el Sevilla decidió dedicar un montaje al pasado y presente del navarro, que se miraba en un espejo vestido con la elástica blanquirroja y se veía reflejado en sus primeros años como rojillo, acompañado de la leyenda "De Tajonar a Nervión, el fútbol y la importancia de nuestros orígenes".

Azpilicueta, Unzué y Aitor Ocio

Este curso, César Azpilicueta se ha sumado al club de jugadores que han militado en Sevilla Fútbol Club y Club Atlético Osasuna. El zaguero, leyenda del fútbol español que llegó a levantar la UEFA Champions League como capitán del Chelsea, forma parte de una lista en la que encontramos nombres históricos en ambos lados y otros que no lo han sido tanto. De hecho, el último antes del defensor es su actual compañero Álvaro Fernández, que defendió la portería del combinado navarro durante 45 minutos en la temporada 2016/2017. A lo largo de este siglo son varios los futbolistas que se han enfundado las dos elásticas, siendo Emiliano Armenteros y Aitor Ocio los que más encuentros han disputado con la blanquirroja, 86 cada uno.

Sin embargo, el que se lleva la palma es un Juan Carlos Unzué que fue guardameta del Sevilla en 232 ocasiones por 41 de Osasuna a principios del siglo XXI. El cancerbero, conocido en la actualidad además de por su faceta deportiva por su activismo para luchar contra la esclerosis lateral amiotrófica que él mismo padece, es leyenda viva del sevillismo. Otros nombres que conforman esta lista son Borja Lasso y Lolo, canteranos del cuadro hispalense, el central Alejandro Arribas o el portero Salvatore Sirigu, que únicamente disputó tres encuentros como jugador del cuadro nervionense.