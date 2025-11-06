Horario y dónde ver el Sevilla FC - CA Osasuna: hora de despertar

En el Sevilla Fútbol Club están convencidos de que la mala racha que atraviesan en LaLiga va a terminar ante el Club Atlético Osasuna. Caer contra RCD Mallorca, Real Sociedad y Atlético de Madrid ha sido un varapalo para el conjunto hispalense, que perdió tras el parón de selecciones el buen estado de forma que los llevó a golear al Fútbol Club Barcelona. Mermado además por varias lesiones importantes que han afectado a su columna vertebral, el equipo que dirige Matías Almeyda tiene una oportunidad de oro para dar por finalizado este periodo negro con el que terminó octubre y ha comenzado noviembre.

El técnico chileno recupera a César Azpilicueta y Alfon González, siendo duda Lucien Agoumé y Fábio Cardoso. Las malas noticias son las ausencias confirmadas de Alexis Sánchez, al que aún le queda tiempo para regresar junto a sus compañeros, e Isaac Romero, que ha caído lesionado esta misma semana y podría regresar para el Gran Derbi frente al Real Betis Balompié. Por su parte, Osasuna ha dado a conocer este jueves que Ante Budimir será baja para el choque ante el Sevilla, siendo un golpe sensible en los planes de Lisci, que pierde a su referencia ofensiva, que también es el máximo anotador del cuadro rojillo en Primera División.

Joan Jordán, Rubén Vargas y Alfon, en un entrenamiento del Sevilla. / Juan Carlos Muñoz

Horario del partido

El choque entre Sevilla Fútbol Club y Club Atlético Osasuna se disputará este próximo sábado 8 de noviembre en el Ramón Sánchez-Pizjuán a partir de las 16:15 horas. Los pamplonicas aún no conocen la victoria como visitantes en lo que va de temporada, consiguiendo su primer punto lejos de El Sadar el pasado lunes ante el Real Oviedo. Antes del inicio de la decimosegunda jornada, el combinado navarro ocupa la decimoquinta plaza con 15 puntos, dos por encima del descenso y a dos del cuadro hispalense.

Dónde ver el encuentro

Además de en el Sánchez-Pizjuán, el duelo podrá seguirse a través de la web de Diario de Sevilla, siendo retransmitido por televisión en Movistar+ LaLiga y LaLiga TV Bar. El Sevilla ha ganado únicamente un encuentro como local esta temporada. A las derrotas ante Getafe CF, Villarreal CF y RCD Mallorca hay que sumar el empate con el Elche de la cuarta jornada liguera. Matías Almeyda es consciente de lo importante que sería derrotar a Osasuna este fin de semana, dándole además una alegría a una afición que en el último mes solamente ha podido celebrar la victoria en El Salto del Caballo frente al CD Toledo en el debut copero.