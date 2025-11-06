Azpilicueta y Alfon se entrenan con el Sevilla a dos días de recibir a Osasuna

El Sevilla Fútbol Club continúa inmerso en la preparación del duelo ante el Club Atlético Osasuna a dos días de que se dispute el encuentro. Los hispalenses tratarán de romper la mala racha que atraviesan en LaLiga, donde suman tres derrotas consecutivas, mientras que el conjunto navarro busca conseguir su primera victoria lejos de El Sadar. Matías Almeyda, que ha dirigido una nueva sesión de entrenamiento en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, recupera a dos futbolistas que han sido duda a lo largo de la semana debido a unas molestias que, aparentemente, ya han superado.

Tanto César Azpilicueta como Alfon González se han ejercitado junto a sus compañeros en las instalaciones blanquirrojas, apuntanto a la convocatoria del técnico bonaerense para este sábado. El zaguero navarro, que se enfrenta al que fuera su equipo, ya disputó 45 minutos ante el Atlético de Madrid, consiguiendo dejar la portería a cero al descanso. En el Sevilla son conscientes de la importancia que supone su regreso, ya que la diferencia de goles encajados cuando el que fuera capitán del Chelsea no está sobre el césped resulta abrumadora.

César Azpilicueta, en el calentamiento previo al Atlético-Sevilla del pasado sábado en el Metropolitano. / Fernando Villar / Efe

Por su parte, Alfon González vuelve a sumarse al grupo después de unos problemas musculares tras el choque en el Riyadh Air Metropolitano. El de Albacete, lesionado del tobillo el pasado 20 de septiembre en Mendizorroza, se perdió cuatro partidos antes de regresar en el Reale Arena, disputando once minutos frente a la Real Sociedad. Su regreso es importante para la zona ofensiva del Sevilla Fútbol Club que, sin Isaac Romero ni Alexis Sánchez, pierde a dos referentes en ataque. Chidera Ejuke, Adnan Januzaj o Rubén Vargas son las otras opciones que Matías Almeyda maneja para sus extremos, teniendo en cuenta además que uno de ellos deberá jugar en la mediapunta.

La cara negativa de la moneda vuelven a ser Fábio Cardoso y Lucien Agoumé, que se han ejercitado al margen y son duda para el duelo ante Osasuna. El centrocampista galo, una de las figuras más destacadas en lo que va de temporada, sufrió un golpe frente a la Real Sociedad que le ha impedido entrenar con normalidad. En el caso del defensor portugués, cayó lesionado antes de medirse al Atlético de Madrid, siendo Azpilicueta y Marcao los centrales titulares elegidos por Matías Almeyda para un partido en el que volvió a optar por dos centrales en vez de seguir con la defensa de tres que tan buenos resultados le venía dando.