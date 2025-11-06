Osasuna pierde a Budimir para el partido ante el Sevilla

Tras una semana marcada por las lesiones, el Sevilla Fútbol Club ha visto cómo su rival de este sábado sufría un contratiempo tan importante como el que supuso la baja de Isaac Romero. Ante Budimir, delantero del Club Atlético Osasuna y máximo goleador del conjunto rojillo en Primera División, se perderá el duelo en Nervión debido a una dolencia muscular. El bosnio suma esta temporada cinco goles, cuatro en once partidos de LaLiga y uno en su debut copero, por lo que Alessio Lisci se queda sin la figura más importante de su parcela ofensiva en un partido donde ambos conjuntos tienen la imperiosa necesidad de hacerse con los tres puntos.

Osasuna informaba a través de su página web que "las pruebas médicas a las que se ha sometido Ante Budimir en la Clínica Universidad de Navarra han confirmado que el futbolista presenta una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda. El jugador sufrió las molestias en el transcurso del encuentro ante el Real Oviedo", dejando claro además que no entrará en la convocatoria Lisci para el duelo de este fin de semana en el Ramón Sánchez-Pizjuán: "El delantero croata causa baja para el próximo partido ante el Sevilla Fútbol Club e inicia su proceso de recuperación, quedando pendiente de evolución".

Budimir pugna con Badé. / Jesús Diges / Efe

Dudas en Sevilla y Osasuna: de Torró a Agoumé

El Sevilla Fútbol Club no podrá contar ni con el ya mencionado Isaac Romero ni con Alexis Sánchez, siendo dudas Fábio Cardoso y Lucien Agoumé. César Azpilicueta y Alfon González han entrenado este jueves junto al resto de sus compañeros, por lo que parece bastante probable que ambos entren en la lista de Matías Almeyda para el choque ante Osasuna. El técnico bonaerense continúa recuperando poco a poco su columna vertebral, algo que resulta imprescindible para cambiar una dinámica negativa que parece no tener fin tras las tres derrotas consecutivas desde el último parón de selecciones.

Por su parte, el Club Atlético Osasuna suma la baja de Ante Budimir a la de Iker Benito, operado esta misma semana del ligamento cruzado anterior, y Valentín Rosier, que continúa inmerso en su proceso de recuperación. La duda de Lisci, que no ha ganado aún como visitante en lo que va de temporada, para el choque ante el Sevilla es Lucas Torró, que tuvo que ser sustituido frente al Real Oviedo por unos problemas en su tobillo izquierdo. El alicantino no se ejercitó este martes en las instalaciones del conjunto navarro junto a sus compañeros y no está confirmada su presencia en el Ramón Sánchez-Pizjuán.