Isaac Romero: qué lesión tiene y cuánto tiempo estará de baja

Nuevo contratiempo para la zona ofensiva del Sevilla Fútbol Club. La entidad hispalense ha anunciado que Isaac Romero, baja en el entrenamiento de este miércoles, sufre una lesión en el aductor de su pierna derecha y queda pendiente de evolución. Esta noticia pone en jaque el ataque de Matías Almeyda, que se queda con Akor Adams como único delantero puro para las próximas dos/tres semanas. Cabe recordar además que Alexis Sánchez, otra de las referencias ofensivas en el combinado nervionense, sigue lesionado y aún se perdería varias jornadas antes de poder reincorporarse a las órdenes de su entrenador.

Isaac es, por el momento, el máximo anotador de un Sevilla para el que ha convertido tres goles. Tras comenzar como suplente de Akor, el de Lebrija cogió galones cuando su compañero cayó lesionado, marcando uno de los dos tantos de la victoria sevillista en Montilivi frente al Girona. Su diana ante el Elche sirvió para conseguir un punto más que peleado, siendo además protagonista contra el Fútbol Club Barcelona, provocando un penalti, anotando un gol y regalando una asistencia en un Ramón Sánchez-Pizjuán que disfrutó aquella tarde como pocas veces en los últimos tiempos.

Isaac Romero celebra el gol del Sevilla ante el Elche / Antonio Pizarro

¿Cuándo podría volver Isaac Romero?

La lesión en el aductor podría dejar a Isaac Romero fuera de los terrenos de juego hasta la semana del Gran Derbi frente al Real Betis Balompié. Descartado totalmente para el choque ante el Club Atlético Osasuna, el parón de selecciones podría propiciar una vuelta antes de lo esperado si el jugador aprieta para reincorporarse lo antes posible. El duelo en el RCDE Stadium marcará la disponibilidad del ariete lebrijano que, tras una temporada donde no rindió al nivel que podría esperarse de él, tiene en sus manos la posibilidad de redimirse y demostrarle a la parroquia nervionense que es el mismo futbolista que enamoró a sus aficionados cuando debutó en Primera División.

Esta es la cuarta lesión de Isaac Romero desde que subiera al primer equipo del Sevilla Fútbol Club, que ya se perdió cuatro partidos en la temporada 2023/2024 por un problema muscular. La pasada campaña, el delantero fue baja en dos encuentros a principio de curso por un golpe en el tobillo, siendo esta su única ausencia a lo largo de todo el año. Al poco de llegar Matías Almeyda, un esguince en la rodila tuvo al lebrijano apartado del grupo durante dos semanas de pretemporada, aunque llegó a tiempo para el debut liguero del flamante técnico sevillista ante el Athletic de Bilbao en el Nuevo San Mamés.