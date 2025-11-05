Una de las imágenes del entrenamiento del Sevilla Fútbol Club la han protagonizado tres jugadores que no tienen la relevancia que quisieran en el cuadro hispalense. Akor Adams, suplente de Isaac Romero, Orjan Nyland, quien perdió su puesto en detrimento de Vlachodimos y Chidera Ejuke, titular en cuatro de los ocho partidos que ha disputado este curso, han saltado al terreno de juego charlando durante varios minutos con Guido Bonini, preparador físico y mano derecha de Matías Almeyda.