El cachondeo en el entrenamiento del Sevilla con el nuevo balón de LaLiga

El organismo nacional ha presentado el esférico de invierno, usado también para partidos importantes

Los equipos de LaLiga ya se preparan para afrontar la temporada de invierno. El Sevilla FC, que está viviendo la bajada de temperaturas en la capital hispalense, es uno de los muchos equipos que ya entrena con el balón invernal. En el Sánchez-Pizjuán no es necesario jugar con este tipo de esféricos, inventados en origen para evitar confusiones en terrenos de juego nevados, pero Guido Bonini ha dejado claro que es "pelota de nieve, por las dudas", algo que ha provocado las risas en sus jugadores.

