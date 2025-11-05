Contratiempo para Almeyda: Isaac y Alfon no entrenan con el Sevilla

Matías Almeyda tiene un reto complicado este fin de semana ante el Club Atlético Osasuna. Después de tres derrotas consecutivas en LaLiga, siendo la victoria en El Salto del Caballo ante el CD Toledo la única noticia positiva desde el último parón de selecciones, el Sevilla Fútbol Club afronta la visita del cuadro rojillo con la necesidad de sacar algo positivo y recuperar sensaciones para un mes de noviembre que se antoja complicado. Para colmo, el técnico bonaerense vuelve a ver cómo se llena su enfermería con dos ausencias que complican aún más el choque del sábado.

El Sevilla ha confirmado que Isaac Romero, que no ha entrenado junto a sus compañeros en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, sufre una lesión en el aductor de su pierna derecha que lo tendrá fuera de los terrenos de juego de dos a tres semanas. Esta baja es un contratiempo importante para Almeyda, que pierde a su delantero titular en un momento clave del curso. Akor Adams, que tuvo una larga charla con Guido Bonini antes de comenzar la sesión de este miércoles, tendrá que demostrar su valía y ver si Antonio Cordón tenía razón cuando puso en valor sus cualidades al terminar el mercado de fichajes.

Januzaj, Marcao, Akor Adams y Kike Salas, en un entrenamiento. / Antonio Pizarro

Sin Alfon ni Alexis, ¿momento para Ejuke?

La otra ausencia destacada del día en las instalaciones del Sevilla Fútbol Club ha sido la de Alfon González, que se mostró renqueante en el entrenamiento de este martes y ha realizado trabajo específico para probarse. El albaceteño, que regresó hace poco tras su lesión en el tobillo, se antoja como uno de los efectivos más importantes en la zona ofensiva. Sin Alexis Sánchez, que sigue lesionado y a la espera de reincorporarse, Matías Almeyda deberá tirar de jugadores que han tenido menos protagonismo como es el caso de Chidera Ejuke o Adnan Januzaj, uno de los protagonistas en la victoria copera del combinado nervionense.

Alfon ha estado este miércoles junto a Lucien Agoumé, Fábio Cardoso y César Azpilicueta. Ninguno está descartado para el duelo ante Osasuna, aunque se antoja complicado que pudieran jugar el encuentro completo. Al igual que el pasado fin de semana frente al Atlético de Madrid, Almeyda tendrá que gestionar los minutos de los jugadores con molestias, aunque teniendo en cuenta que se avecina el parón de selecciones no es descabellado pensar que podrían tener más protagonismo que en el Riyadh Air Metropolitano. Quedan aún tres días para el partido, por lo que el técnico del Sevilla aún tiene tiempo para dar con la clave y tratar de conseguir tres puntos que alejen las malas sensaciones cosechadas durante las últimas semanas.