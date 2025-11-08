El bonito gesto del Sevilla FC con Ezequiel, un joven aficionado con un retinoblastoma

La Fundación Pequeño Deseo es una ONG infantil que ofrece "apoyo anímico a niños con enfermedades graves para hacer más llevadero su tratamiento". Es habitual ver a los más pequeños que esta asociación ayuda con su varita al más puro estilo cuento de hadas, coronada con una estrella dorada y brillante. En esta ocasión, el destino ha hecho que el camino de esta entidad se cruce con el del Sevilla Fútbol Club y su Fundación 1890, un programa "comprometido con los que no se rinden, la inclusión y Sevilla" que ha llevado al pequeño Ezequiel a cumplir uno de los sueños de su vida.

Según ha informado esta rama del conjunto hispalense en su cuenta de Twitter, Ezequiel es un aficionado del Sevilla de cuatro años que sufre un retinoblastoma y cuya ilusión "es ir al Sánchez-Pizjuán". En un vídeo compartido por el club nervionense a través de sus redes sociales, el 'pequeño deseo' de este hincha se ha cumplido cuando ha conocido a los jugadores de la primera plantilla sevillista este mismo viernes, recibiendo de la mano del capitán Nemanja Gudelj una camiseta blanquirroja con su nombre y el número 16 a la espalda que le firmó todo el vestuario.

Además de tener la oportunidad de saludar a todos los futbolistas del cuadro nervionense, Ezequiel y su padre fueron invitados por el Sevilla Fútbol Club al duelo ante el Club Atlético Osasuna que se disputará este mismo sábado a partir de las 16:15 en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Pese a ser un gesto ínfimo, la ilusión generada en la cara del pequeño aficionado del conjunto blanquirrojo no tiene desperdicio, tal y como se puede ver en el vídeo que acompaña la noticia. Resulta entrañable el momento en el que Marcao y Andrés Castrín piden al niño que los toque con la varita, celebrando ambos quedar "bendecidos" de alguna manera por Ezequiel.

¿Qué es un retinoblastoma?

El retinoblastoma es un tipo de cáncer de ojo que comienza como una proliferación de células en la retina, la membrana sensible a la luz que se encuentra en el interior. Pese a que es un tipo de enfermedad que se presenta mayoritariamente en niños pequeños, diagnosticado antes de que cumplan los dos años, existen varios tratamientos y en su gran mayoría no requiere extirpar el ojo para eliminar el cáncer. Por lo general afecta a un solo ojo, aunque puede verse en ambas, y, pese a lo imponente que pueda suponer, el pronóstico de niños diagnosticados con retinoblastoma es bastante positivo. Aunque Ezequiel acudirá al partido sin saber si podrá disfrutar de una victoria de los suyos, gestos como este dignifican el nombre del fútbol y de clubes como el Sevilla, que no duda en echar una mano a quienes la requieren.