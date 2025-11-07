Alineación probable del Sevilla FC para recibir al CA Osasuna: en pleno bache

La victoria sobre el Fútbol Club Barcelona hace más de un mes es la última alegría liguera de un Sevilla Fútbol Club que solamente conoce la derrota desde entonces. Los tropiezos ante RCD Mallorca, Real Sociedad y Atlético de Madrid han cambiado la dinámica de un equipo cuya única noticia positiva en estas semanas fue vencer al CD Toledo en El Salto del Caballo. Matías Almeyda tiene por delante un compromiso en el que se antoja necesario sacar tres puntos, algo que también le pasa al Club Atlético Osasuna. Los navarros aún no saben lo que es ganar lejos de El Sadar, sacando su primer empate fuera de casa el pasado lunes en el Tartiere ante el Toledo.

El técnico del Sevilla no podrá contar ni con Alexis Sánchez ni con Isaac Romero, lesionados y ausentes esta semana. Tanto Fábio Cardoso como Lucien Agoumé continúan recuperándose de sus respectivas dolencias al margen del grupo, mientras que César Azpilicueta y Alfon González podrían entrar en la convocatoria de Almeyda e incluso ser titulares ante Osasuna. La gran duda vuelve a ser un Joan Jordán que aún no ha formado parte de ninguna lista del conjunto hispalense debido a la hernia de la que fue operado a principios de verano.

Almeyda mira al fotógrafo entre Javi Martínez y Guido Bonini. / Fernando Villar / Efe

Marcao, Azpilicueta y ¿alguien más?

No parece que Odysseas Vlachodimos vaya a perder la titularidad en la portería del Sevilla Fútbol Club. El griego es uno de los fijos para Matías Almeyda, que casi con total seguridad volverá a apostar por José Ángel Carmona y Gabriel Suazo en los laterales. La gran duda es el eje de la zaga. Con César Azpilicueta y Marcao como referencias defensivas, queda por ver si el técnico bonaerense vuelve a optar por defensa de tres o se mantiene con dos centrales, algo que funcionó frente al Fútbol Club Barcelona, pero que no ha vuelto a surtir efecto en los encuentros siguientes.

El centro del campo, mermado por la lesión de Lucien Agoumé, tiene a Batista Mendy como único titular disponible. Djibril Sow apunta a ser el compañero del galo, en una posición donde no tiene tanta llegada como debiera. Sin embargo, las opciones de Almeyda para la sala de máquinas del combinado hispalense son prácticamente nulas, quedando en el banquillo Nemanja Gudlej y un Manu Bueno que apenas ha disputado 12 minutos con el Sevilla en esta edición de LaLiga.

Sin Alexis ni Isaac, el goleador debe ser Akor

Las ausencias en las bandas invitan a pensar que Rubén Vargas y Alfon González, recientemente recuperado de sus molestias, serán los titulares ante Osasuna. Peque Fernández podría partir de inicio en la mediapunta, quedando como opciones en el banquillo Adnan Januzaj y Chidera Ejuke. El belga anotó sus primeros goles como jugador del Sevilla Fútbol Club ante el CD Toledo, mientras que el nigeriano es un jugador puro de rotación en los planes de Matías Almeyda: ocho partidos esta temporada, cuatro de titular y otros tantos de suplente. La baja de Alexis Sánchez, al que aún le quedan algunas semanas para volver, deja muy tocada la zona ofensiva del cuadro nervionense, al igual que pasa con Isaac Romero.

Sin el lebrijano, máximo goleador del Sevilla este curso con tres dianas, podría volver para el Gran Derbi ante el Real Betis Balompié que se disputará a finales de noviembre. Mientras tanto, Akor Adams queda como único delantero puro para un Almeyda que optó por él como titular en el inicio liguero. Una lesión muscular afectó esta decisión del bonaerense, que vio como Isaac respondía a base de goles en su regreso al once inicial. El ex del Montpellier vio portería de forma consecutiva ante Rayo Vallecano y Fútbol Club Barcelona, y en la entidad blanquirroja esperan que que vuelva a ver potería este fin de semana frente a Osasuna.

Akor Adams sigue desde el banquillo el partido con una botella de agua. / AFP7 | Europa Press

Alineación probable

Vlachodimos; Carmona, Azpilicueta, Marcao, Suazo; Agoumé, Sow, Peque; Vargas, Alfon, Akor Adams.