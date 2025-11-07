Almeyda vela armas en el último entrenamiento antes de recibir a Osasuna

A poco más de 24 horas para recibir al Club Atlético Osasuna, el Sevilla Fútbol Club se ha ejercitado en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios con los mismos futbolistas que el jueves. Matías Almeyda podrá contar casi con total seguridad con César Azpilicueta y Alfon González, que comenzaron la semana al margen del grupo y parecen haberse recuperado de sus respectivas dolencias. Por el contrario, Fábio Cardoso y Lucien Agoumé no han completado ninguna sesión junto a sus compañeros, quedando prácticamente descartados para el choque de este sábado ante el combinado navarro.

Alexis Sánchez e Isaac Romero continúan fuera de los planes del técnico bonaerense debido a sus lesiones. Estas bajas merman enormemente la capacidad ofensiva de un Sevilla que suma siete participaciones de gol entre ambos futbolistas, cuatro del lebrijano y tres del chileno. Akor Adams, que comenzó el curso como la referencia en ataque del conjunto hispalense, tendrá que echarse la responsabilidad goleadora a las espaldas, acompañado de un Rubén Vargas que se antoja clave en el área contraria. Almeyda deberá tirar de algunos futbolistas menos habituales como Peque Fernández o Chidera Ejuke para completar la terna de atacantes.

Joan Jordán, en un entrenamiento reciente. / Sevilla FC

¿Qué pasa con Joan Jordán?

Si Joan Jordan entrase en la convocatoria del Sevilla Fútbol Club para el duelo ante Osasuna sería la primera vez que Matías Almeyda pudiera contar con el centrocampista catalán. Tras su paso por el Deportivo Alavés, el ex del Éibar regresaba a las instalaciones del combinado hispalense para ponerse a las órdenes del flamante técnico sevillista. Sin embargo, fue intervenido de una hernia discal a principios de verano que lo ha tenido fuera de juego varios meses. Pese a reincorporase junto al resto del grupo hace algunas semanas, aún no ha formado parte de ninguna lista en lo que va de curso, alegando el entrenador bonaerense que no estaba preparado "ni física ni futbolísticamente".

Con Lucien Agoumé lesionado, podría ser un buen momento para que Almeyda probase a un Jordán que ya demostró su valía en Nervión. Sin embargo, la agresión sufrida en el Gran Derbi copero de 2022 marcó el devenir de la carrera de un futbolista cuyo futuro parecía prometedor, siendo además serio candidato a ir convocado con la Selección española en su momento. Habrá que esperar a la convocatoria del argentino para ver si puede contar con el futbolista, pieza que aportaría algo de juego a un equipo que adolece la falta de jugadores creativos en el centro del campo.