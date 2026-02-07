Andalucía supera los 11.000 evacuados con desalojos en todas las provincias salvo en Almería

Andalucía supera los 11.000 desalojados en las provincias de Cádiz, Córdoba, Jaén, Sevilla, Granada, Huelva y Málaga. De ese total, alrededor de 8.000 vecinos pertenecen a municipios gaditanos como Jerez de la Frontera, Arcos de la Frontera, Grazalema, El Puerto de Santa María, Puerto Serrano, Los Barrios, San Martín del Tesorillo, Jimena de la Frontera y Genalguacil.

En la provincia de Cádiz, este viernes se ha permitido la vuelta condicionada de los 370 vecinos desalojados en San Roque, que han sido informados de la llegada de una nueva borrasca este sábado que podría provocar nuevas evacuaciones para las que deben estar preparados. También han regresado a sus casas los desalojados de Los Barrios de las zonas de Gringo Rango, Club Hípico Molino de Fuego y Benharás.

En la provincia de Málaga se han sumado 180 vecinos más desalojados esta tarde en el municipio de Benaoján por el aumento del caudal en la presa de Montejaque; de ellos, 24 se encuentran en hoteles. El resto se han realojado en casas de familiares.

En Córdoba se ha constatado que el agua ha alcanzado las zonas que fueron desalojadas de manera preventiva el pasado jueves, pues afectación del agua a alcanzado la zona donde se han producido las evacuaciones. Hay efectivos desplazados en todos los puntos donde se han producido los desalojos para comprobar el estado de las anegaciones a lo largo de la jornada. La Guardia Civil ha realizado tareas de control de los puntos de desbordamiento, labores de evacuación preventiva y garantizado la seguridad de la zonas ya desalojadas.

El Ayuntamiento cordobés va a poner en marcha un punto de información y número de teléfono para la atención a los ciudadanos. También se va a permitir que, en las áreas que por seguridad sea posible, se permita el acceso a la zona a algunas de las personas desalojadas que necesiten acceder a sus viviendas para recoger medicamentos esenciales, documentación fundamental, etcétera. Un acceso puntual siempre acompañado siempre por Policía Local.

En Puente Genil se ha llevado a cabo un nuevo desalojo de unas 20 personas de la calle Calzada por el desprendimiento de un talud, mientras que los desalojados de ayer en la zona de Río de Oro de la población han podido regresar a sus viviendas.

En la capital cordobesa, se han desalojado a 80 personas del Veredón de los Frailes y a otras 27 viviendas en el Paraje Montón de Tierra. También en la capital, se han producido en la tarde de este viernes algunos desalojos preventivos en la zona del arroyo Guadalromán, aunque no ha trascendido el número de personas evacuadas.

En la provincia de Jaén, un total de 17 personas han sido desalojadas de la barriada Puente de los Chozos de Estación Linares-Baeza, y han sido realojadas en viviendas de familiares.

El consejero de Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz ha destacado que "las medidas de anticipación y previsión, junto al ágil despliegue de hasta cinco Puestos de Mando Avanzado (PMA) para la gestión de las distintas emergencias en las localidades afectadas por los efectos de la borrasca Leonardo, han permitido adaptar de manera continua la respuesta operativa a la evolución del episodio".