Se va Leonardo, pero llega Marta: Aemet reactiva los avisos amarillos por viento y lluvia en Sevilla este sábado

La borrasca Leonardo dará una tregua de lluvias durante la tarde de este jueves, pero su paso ha dejado a la provincia de Sevilla más de 70 personas fuera de sus casas en Écija, que se suman a los desalojos preventivos en Gelves y El Coronil. El Guadaíra continúa en nivel rojo a su paso por Arahal y el Guadalquivir mantiene un caudal de casi 30 metros cúbicos por segundo en Lora del Río. Mientras, en la capital hispalense se ha cerrado el muro de defensa de la Vega de Triana ante eventuales crecidas. Todo ello en vísperas de la llegada de Marta, otro sistema de gran impacto, por el que Aemet ya ha activado el aviso amarillo por lluvias y por viento en Sevilla para este sábado 7 de febrero.

Este jueves 5 de febrero continuarán predominando los cielos cubiertos en la provincia, acompañados de chubascos moderados y la apertura de algunos claros al final de la tarde. El viento es el fenómeno adverso más destacado de la jornada: los avisos amarillos en toda la provincia por rachas de componente suroeste de hasta 70 km/h permanecerán en vigor hasta las 18:00 horas. En paralelo, las máximas ascienden hasta los 20ºC en la capital, 19ºC en Écija o 17ºC en Morón de la Frontera.

A partir de este viernes 6, Aemet espera que Leonardo, estacionaria al sur de Irlanda, comience a rellenarse progresivamente". No obstante, intervalos de cielos muy nubosos dejarán precipitaciones débiles a moderadas, ocasionalmente acompañadas de tormentas, localmente persistentes y sin descartar que sean fuertes al sur de la provincia. Soplará viento flojo a moderado del suroeste, con rachas muy fuertes en las sierras. Las temperaturas irán en descenso, con máximas entre los 15ºC y 17ºC y mínimas de entorno a 9ºC que se registrarán al final del día.

El sábado llega Marta y el domingo habrá una breve tregua

El sábado 7 se reactivará el temporal por el acercamiento de una nueva borrasca atlántica por el oeste. Aemet ha activado el aviso amarillo en la Sierra Norte, por acumulados de hasta 40 litros durante la segunda mitad del día. A ello se suma otro aviso en la campiña sevillana, donde se prevén precipitaciones de hasta 15 litros en una hora por la tarde. En cuanto al viento, se intensificará el flujo del oeste, con rachas de hasta 70 km/h que volverán a poner en aviso a toda la provincia. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, con mínima de 8ºC y máxima de 15ºC en la capital hispalense.

La jornada del domingo 8 será de transición entre borrascas, con el establecimiento de altas presiones al suroeste peninsular. "Aunque existe posibilidad de chubascos, no se espera que tengan la adversidad de días anteriores", matiza Aemet. Se espera un repunte de las temperaturas y el viento será flojo a moderado del oeste.

Todo apunta a que la semana del 9 al 15 de febrero vuelva a ser más lluviosa de lo habitual en la mitad occidental peninsular. Esto se debe al bloqueo anticiclónico sobre el mar de Noruega que obliga a las borrascas del 'chorro polar' a circular por latitudes más bajas de lo habitual. No será hasta la semana del 16 de febrero cuando la caída de este 'muro', unida al restablecimiento del anticiclón de las Azores, abran paso a un periodo soleado y seco en Sevilla.