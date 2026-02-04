Fin al mal tiempo en Andalucía: el modelo europeo anuncia la caída del 'muro' en el mar de Noruega a partir del 15 de febrero

Un río atmosférico asociado a la borrasca Leonardo está provocando un episodio de lluvias excepcional en Andalucía. En localidades como Grazalema (Cádiz) Aemet ha activado el aviso rojo por acumulados próximos a los 400 litros por metro cuadrado en la jornada de este miércoles. La situación meteorológica ha llevado a la Junta de Andalucía a activar el nivel 2 de emergencias del Plan ante el Riesgo de Inundaciones, con el desalojo de más de 3.500 personas. Hay 18 ríos en nivel rojo y algunos como el Guadiamar, el Guadalhorce o el Guadalbullón se han desbordado, pero ¿por qué no deja de llover y hasta cuándo se prolongará esta situación?

La configuración sinóptica que se ha mantenido estacionaria durante las últimas semanas se debe a una posición anómala de los anticlones del hemisferio norte. "Durante buena parte del mes de enero y el arranque de febrero, se ha formado un bloqueo anticiclónico en latitudes altas, desde Groenlandia hasta Escandinavia", en el mar de Noruega, señala el meteorólogo Duncan Wingen en el portal Meteored. Con este cambio de patrón, las borrascas que solían circular entorno al Ártico lo hacen ahora en latitudes mucho más bajas, con la consecuente sucesión de borrascas y frentes asociados que afectan a la península Ibérica.

En paralelo, "el anticiclón de las Azores y la dorsal subtropical han estado situados muy al sur sin oponer resistencia al paso de las borrascas", añade Meteored. No obstante, los modelos avanzan que el anticiclón de las Azores volverá a situarse sobre el archipiélago canario de cara al fin de semana, lo que podría dejar una jornada de sol y una tregua en las precipitaciones el próximo lunes 9 de febrero. Más tarde las bajas presiones volverán a dejar lluvias y temporal marítimo en la península y Baleares.

La semana del 9 al 15 de febrero volverá a ser lluviosa en la mitad occidental y, en el Mediterráneo, los chubascos se alternarán con días en que predominarán las altas presiones. Habrá que esperar hasta mediados de febrero para que el bloque anticiclónico sobre el mar de Noruega toque a su fin y las borrascas vuelven a circular por el norte de Europa. Entonces el anticiclón de las Azores se reforzaría, dando a lugar a tiempo seco y soleado, al menos en el sur peninsular. De hecho, durante la semana del 16 al 22 de febrero se invierten las anomalías de precipitación, es decir, en Andalucía lloverá menos de lo que es habitual para la época del año.

Domingo 8: breve tregua tras las intensas lluvias en amplias zonas de Andalucía

En el corto plazo, se esperan precipitaciones localmente fuertes y persistentes en amplias zonas de Andalucía, con aviso rojo en vigor para Grazalema y Ronda hasta el final de la jornada del miércoles. La borrasca Leonardo trae consigo la intensificación del viento, con poniente fuerte en amplias zonas y temporal marítimo generalizado.

El jueves 5 de febrero será otro día marcado por la presencia de Leonardo al sur de Irlanda, que continuará enviando frentes de precipitación, que podrán ser fuertes y persistentes en el entorno del Estrecho y las Béticas. El viento será moderado del suroeste, con rachas ocasionales muy fuertes en el mar de Alborán y cotas altas.

Durante el viernes 6, Aemet espera que "Leonardo comience a rellenarse progresivamente", si bien las precipitaciones podrán seguir siendo fuertes y persistentes en la vertiente oeste de las Béticas y el Estrecho. A esto se unirá el temporal de viento, que continuará arreciando con rachas muy fuertes de suroeste en el Estrecho y el tercio oriental. A partir de esta jornada comienzan a bajar las temperaturas.

El sábado 7, se espera la llegada de una nueva borrasca del oeste, que dará lugar a una nueva intensificación de las lluvias y el viento en amplias zonas de Andalucía. "Asimismo, podrán ir acompañadas de tormenta y granizo ocasional en la vertiente atlántica sur", apunta Aemet. El domingo 8 ya será un día de transición entre borrascas, debido al mencionado restablecimiento del anticiclón de las Azores.