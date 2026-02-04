El Río Guadiamar es otro de los cauces que se ha desbordado en la provincia de Sevilla. Entre los municipios de Sanlúcar La Mayor y Aznalcóllar, en la zona de los ranchos, el Guadiamar discurre ya fuera de su cauce.

La acumulación de lluvias por el paso de la borrasca Leonardo, sumada al estado ya saturado del terreno, está provocando reacciones rápidas en los cauces secundarios, que en muchos casos desbordan en pocas horas.