¿Por qué llueve tanto en Grazalema? Su orografía y el viento húmedo del Atlántico son claves, según Aemet

Grazalema (Cádiz) fue anoche uno de los 47 municipios andaluces que recibieron un mensaje Es-Alert ante las fuertes lluvias que se esperan este miércoles. Aemet ha activado el aviso rojo en su comarca durante toda la jornada, al prever acumulados de 150 litros en 12 horas y más de 200 litros en 24 horas. La borrasca de gran impacto Leonardo trae aparejado un río atmosférico, una corriente concentrada de vapor de agua en la atmósfera que se desplaza desde zonas tropicales y, al alcanzar territorio andaluz, descargará precipitaciones abundantes y continuadas.

Estas lluvias afectarán especialmente a una zona en la que el suelo está ya saturado y donde la localidad de Benahoma han quedado incomunicada tras un desprendimiento en la carretera. Grazalema ostenta el título de ser uno de los municipios más lluviosos del país, pero ¿a qué se debe esta circunstancia? La clave, según Aemet, está en la orografía.

La estación manual de Aemet en Grazalema es centenaria y sus registros de precipitación poco tienen que ver con el resto de las de la provincia de Cádiz. El promedio de precipitación acumulada en la sierra es de 1.900 litros anuales, según la serie 1991-2015, unos 1.500 litros más que en el litoral gaditano. La razón de que en este municipio llueva tanto en comparación con otros de alrededor es la canalización del viento húmedo del Atlántico a través del Corredor de Boyar.

"El pueblo de Grazalema se encuentro a 900 metros sobre el nivel del mar, en una zona donde los vientos del oeste inciden cerca de la cima, a sotavento —la parte opuesta a la dirección del viento—. La geometría cóncava del Corredor de Boyar hace que el viento se intensifique y se produzca una especie de efecto Venturi: a menos superficie, más velocidad del viento, de forma similar a lo que sucede en el Estrecho de Gibraltar.

Aemet explica que, cuando el viento húmedo asciende por las montañas, enfría el aire, lo que favorece la condensación en nubes y las precipitaciones a barlovento. Asimismo, "el ascenso por la sierra de Grazalema provoca cizalladura, es decir, el viento cambia su dirección y velocidad con la altura, generando turbulencia, y por tanto rotación del viento". La cizalladura facilita a su vez un fenómeno conocido como coalescencia, la colisión y unión de microgotas de lluvia que luego precipitan.

En definitiva, el ascenso a barlovento del flujo húmedo y templado propicia el crecimiento de gotas de lluvia que derivan en precipitaciones cálidas y eficientes sobre la sierra de Grazalema. "Un río atmosférico, como el que tendremos estos días, traerá humedad y vientos cálidos, ingredientes para que la precipitación sea alta", concluye Aemet.

Mil litros acumulados en los últimos diez días

El invierno suele ser la estación en que más llueve en Grazalema, pero el actual promete ser de récord. Enero de 2026 ha sido un més histórico: la estación automática del municipio arroja 1.278 litros acumulados, un dato similar a lo que llueve en todo un año en ciudades como Bilbao u Oviedo. Grazalema ha multiplicado por doce su media mensual, ya que lo normal es que se recojan entre 90 y 100 litros.

Mil de estos litros han caído en tan solo diez días y los días 28 y 29 de enero se registraron asimismo récords diarios absolutos, con 180 y 248 mm, respectivamente:

25 de enero: 132,4 mm

26 de enero: 138,6 mm

27 de enero: 123,9 mm

28 de enero: 178,6 mm

29 de enero: 248,7 mm

30 de enero: 31,9 mm

31 de enero: 5,9 mm

1 de febrero: 13,1 mm

2 de febrero: 69,2 mm

3 de febrero: 53,9 mm

En total, se han acumulado 996,2 mm en los últimos diez días, antes de la llegada del río atmosférico. En lo que va de día (9:00) este miércoles 4 de febrero se han acumulado ya otros 221,8 litros por metro cuadrado.